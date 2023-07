Minaccia di gettarsi in Arno dal ponte, fermato dai passanti e dai carabinieri

Stava per gettarsi in Arno a Firenze dal ponte Giovanni da Verrazzano, tra Gavinana e Campo di Marte: era in stato di agitazione e quasi del tutto nudo. L'uomo, di origine peruviana, è stato bloccato in parte dalle persone lì presenti, legandolo alla vita con una cintura di fortuna. Sono con l'intervento dei carabinieri del Norm l'uomo è stato prima bloccato e poi, in un suo momento di distrazione, riportato dall'altra parte del parapetto, in strada e in sicurezza. Con l'arrivo dei sanitari inviati dal 118 è stato dapprima sedato e poi portato in ospedale per accertamenti. In corso ancora la ricostruzione delle motivazioni del gesto.