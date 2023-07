Palazzo Senza Tempo apprezzato dai turisti e premiato a Parigi

Se provate a cercare su uno dei principali motori di ricerca “Palazzo Senza Tempo”, senza neanche aggiungere Peccioli, uno dei primi risultati che vedrete sono le recensioni che, dalla sua inaugurazione nel luglio 2021, Google permette di lasciare a guide o semplici turisti. Sono, al 9 luglio 2023, 231 in totale con un punteggio medio di 4,8 su 5. La Torre di Pisa, per dire di uno dei luoghi più famosi al mondo e geograficamente vicino al borgo pecciolese, ha 4,7 (anche se a fronte di uno storico di più di 128mila recensioni). Nessuno vuole azzardare un confronto così ardito, ma la premessa serve per mostrare come il palazzo che si affaccia su via Carraia sia apprezzato dai turisti. In poco più di due anni, però, il progetto di Mario Cucinella Architects ha ricevuto diversi premi prestigiosi anche dal mondo dell’architettura internazionale. Pochi giorni fa, infatti, il Palazzo Senza Tempo ha ricevuto il terzo premio nei suoi due anni di “nuova” vita dopo la riqualificazione voluta da Comune di Peccioli e Belvedere Spa.

La vittoria arriva al DNA Paris Design Awards 2023 nella categoria architettura pubblica. Questa la descrizione inserita nel sito ufficiale del premio: «Il Palazzo Senza Tempo nel centro storico di Peccioli è una risposta al desiderio dell'amministrazione comunale di incoraggiare nuovi programmi culturali e attività commerciali, valorizzando al contempo il patrimonio edilizio di questo borgo collinare medievale toscano. Distribuiti su più livelli, gli elementi vecchi e nuovi del complesso del palazzo comprendono insieme diversi spazi per attività collettive, culturali e pubbliche e una spettacolare piazza a sbalzo, proiettata sul paesaggio al di là. Le facciate degli edifici ristrutturati sono progettate per aggiungere nuovi punti di vista dall’interno alla città».

Dopo il Novum Design Award 2022 e l’International Architecture Awards 2022, con premio assegnato direttamente ad Atene, un altro riconoscimento che accosta Peccioli e il suo progetto a quelli più importanti a livello mondiale. Il DNA Paris Design Awards, infatti, è stato assegnato a progetti architettonici realizzati in Messico, Cina, Costa Rica e Libano solo per citarne alcuni.

Fonte: Comune di Peccioli