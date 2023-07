Un 77enne podista è morto durante la 40esima Marcia degli Alpini, gara non competitiva sulle colline di Ponte a Moriano, in Lucchesia. L'uomo è finito in arresto cardiaco e si è accasciato a terra. Dal 118 è stata inviata un'automedica e il presidio della Croce Verde di Lucca. Il defibrillatore è stato utilizzato ma per l'anziano non c'era più niente da fare. Sul posto anche la polizia. La gara è stata deviata per il tempo dei soccorsi.