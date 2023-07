Salvata dall'annegamento una 60enne in mare nella Darsena di Viareggio questa mattina. La donna era in difficoltà forse a causa di un malore. Dopo essere stata portata a riva, i sanitari inviati dal 118 (Croce Verde e automedica) hanno trasferito la donna in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.