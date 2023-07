Rapinati alle Cascine, ferita con un coltello una delle vittime

Rapina con ferimento di una persona al parco delle Cascine a Firenze. Un 23enne è stato rapinato alle 4 di notte in via del Fosso Macinante. Due amici, toscani, sono stati assaliti da una coppia di rapinatori stranieri. Hanno portato via una collana e un cellulare, l'amico nell'inseguimento ha bloccato uno dei due ma è stato ferito al braccio, dopo averlo alzato per parare il colpo. Ha avuto una prognosi di 5 giorni. I rapinatori inoltre, per guadagnare la fuga, hanno lanciato bottiglie di vetro e cocci raccolti dai rifiuti trovati per strada. La collana è rimasta nelle mani dei malviventi, mentre i giovani hanno recuperato il cellulare. La polizia indaga.

Il commento

Dichiarazioni del Capogruppo in Palazzo Vecchio e Segretario provinciale Lega Federico Bussolin, del Commissario comunale Lega Firenze Federico Bonriposi e del Capogruppo Lega quartiere 4, Davide Bisconti

"Lo avevamo detto ieri in conferenza stampa durante il Flash Mob organizzato dalla Lega in pzza Isolotto in difesa dei residenti del quartiere 4 e contro l'illegalità ed il degrado: le Cascine sono un problema enorme di questa Amministrazione comunale, essi hanno la colpa di aver consentito di trasformare un'immensa area verde in un mercato della droga a cielo aperto, luogo abbandonato e ricettacolo di microcriminalità. Ed infatti è di oggi la notizia che un 23enne è stato rapinato la notte scorsa in strada della collana e del cellulare, mentre l'amico è stato ferito con una coltellata a un braccio tentando di bloccare la fuga di uno dei due aggressori. E' successo intorno alle 4 a Firenze, in via del Fosso Macinante, proprio zona Cascine."

"Continua il tardivo interesse di Nardella sul tema della sicurezza al Parco delle Cascine ma, tra annunci di telecamere e roboanti promesse come quella di un master plan dedicato, il Sindaco dimentica di comunicare come intende garantire stabilmente la sicurezza e la legalità nel Parco e suoi dintorni immediati”

"Circa tre anni fa come Lega avevamo rilanciato la proposta di una recinzione del Parco in stile Central Park, finalizzata non solo al monitoraggio degli ingressi ma anche ad un maggior decoro delle Cascine che oggi, complice la scarsa gestione del PD, versano in condizioni di incuria”.

"Il problema lo ripetiamo è la mentalità di questa maggioranza che non intende attuare una politica di "tolleranza zero" in città per la sicurezza, succube come è ora della gestione Schlein del Pd."