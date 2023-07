Soccorso acquatico a Orbetello grazie ai vigili del fuoco

La mattina di sabato 8 luglio è stato attivato il presidio di soccorso acquatico di superfice reso da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto in virtù di specifici accordi di collaborazione sottoscritti con il Comune di Orbetello.

Il presidio, che stazionerà presso la base nautica dei Vigili del Fuoco di Grosseto, ubicata in corrispondenza del casello idraulico di Ansedonia, sarà attivo per tutti i sabati e le domeniche sino al 27 agosto e in modo continuativo nel periodo dal 14 al 18 agosto.

A fare gli onori di casa il Comandante di Grosseto, Ing. Pietro Vincenzo Raschillà, che ha accolto alla base nautica il Sindaco Casamenti accompagnato dal senatore Berardi per poi illustrare nel corso di una breve navigazione lungo il tombolo della Feniglia e la collina di Ansedonia le modalità operative con cui viene svolto il servizio.

L’equipaggio è costituito da 3 operatori di cui almeno due abilitati al soccorso acquatico di superficie ed uno preposto alla conduzione dei mezzi nautici. Tutti i vigili del fuoco del presidio nautico sono in grado di mettere in atto le tecniche di primo soccorso sanitario in attesa dell’intervento del competente servizio di emergenza sanitaria

Tale squadra avrà in dotazione un nuovo battello pneumatico di 6,70 metri equipaggiato con motore da 150 cavalli ed una moto d’acqua con barella galleggiate che consentirà di raggiungere la battigia in caso di necessità.

Il Comandante ha ringraziato l’Amministrazione comunale di Orbetello, per avere voluto rinnovare anche per la corrente stagione il rapporto di collaborazione con i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza dei bagnanti in genere , rappresentando come tale servizio di pattugliamento, tramite i contatti radio con la sala operativa della Guardia Costiera, è chiaramente pronto a fornire il massimo contributo al dispositivo di soccorso in mare coordinato dalla Capitaneria di Porto.