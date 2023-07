Travolto dall'auto, muore noto 85enne a Carrara

Un 85enne è morto dopo essere stato travolto da un'auto in viale XX Settembre a Carrara. L'uomo è Enzo Marco Diamanti, curatore per il giornale La Nazione dell'oroscopo oltre che scrittore di racconti e fiabe in dialetto apuano. Dopo l'impatto con l'auto il pedone è apparso subito in gravi condizioni. Sul posto un'automedica, l'ambulanza della locale Pubblica assistenza e la polizia municipale. Durante il trasferimento in ospedale a Massa in codice rosso Diamanti è morto. I rilievi sono a cura della polizia municipale, che ha appurato come il conducente dell'auto non fosse sotto alcol o stupefacenti.