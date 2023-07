San Romano piange Varo Tinghi, governatore della Misericordia per 32 anni

All’età di 101 anni, ci ha lasciati Varo Tinghi, storico governatore della Misericordia di San Romano (Montopoli).

Varo Tinghi ha vissuto una vita lunga, tranquilla e in pace, praticamente tutta a San Romano. Qui in questa frazione è nato il 31 agosto 1922 e qui si è spento nella sua abitazione sul lungarno, quella a cui era tanto affezionato, oggi 9 luglio 2023.

Si tratta di un personaggio che ha vissuto i tempi del fascismo, che ha fatto la guerra e poi ha contribuito a fare la storia di questo paese, specialmente dopo gli eventi bellici, quando ha militato nel comitato di liberazione nazionale e ha contribuito anche fattivamente, esercitando la sua professione di geometra, a ricostruire le case private, ma anche, gli edifici che ne rappresentavano l’identità, come la nuova sede della Misericordia in Via Fermi.

E proprio nella Misericordia ha esercitato la sua missione sociale più importante rimanendone a capo come Governatore per ben trentadue anni dal 1976 al 2008. Per questo tutti i confratelli lo ricordano con grande affetto.

Ma il suo impegno sociale si e manifestato anche nelle file del Rotary Club di San Miniato Fucecchio, dove è impegnato fin dal 1968.

Ci ha lasciato oggi un uomo di un’altra generazione, di un altro mondo, un uomo che ha vissuto i fatti che per la maggior parte delle persone sono già diventati storia.

I funerali si terranno domani, lunedì 10 luglio, alle 17 nel Santuario di San Romano.