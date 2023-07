A Empoli lo spettacolo 'Ago capitano silenzioso' di e con Ariele Vincenti

Lo spettacolo, terzo appuntamento di “Riprendiamoci la scena” rassegna di teatro e musica in 11 tappe promossa da Cesvot per l’estate toscana 2023, mette in scena la storia di Agostino Di Bartolomei, storico capitano giallorosso degli anni '80, morto suicida nel 1994: è lui il Capitano Silenzioso, lasciato ai margini da un mondo che non si volta indietro. Cresciuto in borgata, tra partite sui prati e cinematografi, portava in giro per l’Italia una romanità diversa, dove i valori di solidarietà e ironia sono il suo fondamento. Era silenzioso, ma quando parlava lasciava il segno: non era capace di essere ipocrita, era gentile ed educato. Sul campo affrontava gli avversari con “umiltà ed abnegazione”, quando segnava s’inginocchiava davanti ai suoi tifosi perché “bisogna avere sempre rispetto della gente che paga il biglietto”. La storia racconta di un calcio e di un tempo che non ci sono più, attraverso gli occhi e la memoria di un tifoso della Roma cresciuto nella stessa borgata di Agostino e suo amico d’infanzia.

Ariele Vincenti è attore, autore e regista teatrale. Si forma nella scuola “Teatro Azione” diretta da Isabella del Bianco e Cristiano Censi, successivamente segue seminari dove studia varie tecniche teatrali, con Giancarlo Sepe, Michele Monetta, Giancarlo Fares, Elio Pandolfi, Alfredo Colombaioni. Dal 2002 recita in vari film e fiction, ma la sua passione è il teatro. Partecipa come attore a circa 90 spettacoli come scritturato molti dei quali con tournée nazionali. Nel 2015 è attore e co-autore di Cose Popolari raccontando il mondo delle case popolari. Nel 2016 debutta con il suo primo monologo Marocchinate scritto con Simone Cristicchi con la regia di Nicola Pistoia. Nel 2017 come regista e co-autore mette in scena Storie Bastarde nel quale si narra la vita della periferia di Ostia degli anni ’80 e delle giovani generazioni dell’epoca segnate dall’eroina. Nel 2018 conduce un laboratorio teatrale di un anno presso il carcere di Pescara mettendo in scena, come attore e regista, lo spettacolo musicale Dalle Sbarre alle Stelle. Nel 2019 è attore, autore e regista di Ago Capitano Silenzioso, dedicato ad Agostino Di Bartolomei, storico capitano della Roma morto suicida. Nel 2020 è regista di Vita da Cani, spettacolo ambientato in una sala slot che affronta il problema della ludopatia. Nel 2020 debutta con il monologo La Tovaglia di Trilussa, dedicato al grande poeta romano. Nel 2021 è autore e regista di I Matti di Dio, spettacolo musicale incentrato sulla figura di Oreste De Amicis, strano personaggio vissuto tra le montagne Abruzzesi che a metà ottocento si autoproclamò il nuovo Messia. Nel 2021 è regista del musical Forza Venite Gente. Nel 2022 è regista della sesta edizione de I Nasoni raccontano spettacolo itinerante che racconta la storia dei quartieri della capitale. Nel 2022 in occasione del centenario della nascita di Pasolini, dirige Un giorno tutto questo niente sarà tuo ispirato ad Accattone.

“Attraverso il teatro la rassegna 'Riprendiamoci la scena' offre momenti di riflessione sul mondo che ci circonda e su temi che ci riguardano da vicino: le delegazioni confermano così il loro valore di comunità” afferma Greta Pieracci, presidente della delegazione Cesvot di Empoli. “Lo spettacolo che quest'anno viene presentato a Empoli affronta il tema dello sport, molto caro anche all'assocazionismo e al mondo del volontariato, come strumento per superare le barriere sociali, per promuovere l'inclusione, la convienza delle differenze, la solidarietà: gli stessi valori che animano Cesvot e il Terzo Settore”.

La serata è il terzo appuntamento del festival itinerante “Riprendiamoci la scena” in programma dal 4 luglio al 31 agosto: è promosso da Cesvot, il Centro Servizi Volontariato Toscana che associa 34 enti regionali, fornendo servizi di consulenza, formazione, promozione, comunicazione, documentazione e logistica.



