A Stabbia i nuovi locali della Pubblica Assistenza di Fucecchio

La Pubblica Assistenza di Fucecchio con la sezione di Stabbia è pronta a inaugurare un nuovo punto riservato alla cittadinanza nell’appena citata frazione cerretese: sabato 15 luglio 2023 alle 11 – in via Provinciale Francesca 107/09 – avverrà il taglio del nastro dei nuovi locali per i servizi alla cittadinanza. Nello specifico ci sarà a disposizione uno studio medico dove qualunque professionista che vorrà prestare servizio alla cittadinanza lo potrà fare contattando la Pubblica Assistenza per prendere accordi (al numero 057122222); contemporaneamente sarà aperto anche il punto dedicato alle onoranze funebri. Da settembre, inoltre, grazie alla collaborazione con la psicologa Linda Beccani, verrà approntato un sportello di ascolto psicologico. Nel dettaglio sarà possibile effettuare un colloquio conoscitivo gratuito per coloro che necessitano di una consulenza

per la gestione dell’ansia, dello stress, per la consapevolezza di sé o per la valutazione e stimolazione di memoria e attenzione. Mentre – in futuro – l’obiettivo è quello di mettere a disposizione della cittadinanza locale (in particolare gli anziani) un punto d’appoggio dove ricevere aiuto per la prenotazione degli esami specialistici. All’inaugurazione saranno presenti le autorità locali; la cittadinanza e le associazioni sono invitate a partecipare.