Al Museo di Fucecchio arrivano le Notti dell’Archeologia per imparare l’alfabeto etrusco

Scritture dal passato. Laboratori per famiglie sull’alfabeto etrusco”. E’ questo il titolo dell’iniziativa che martedì prossimo 11 luglio, a partire dalle 21.30, è in programma al Museo Civico e Diocesano di Fucecchio in occasione delle Notti dell’Archeologia, la rassegna regionale giunta alla sua 23esima edizione che rappresenta da sempre una grande occasione per approfondimenti a tema archeologico. Dopo una breve visita alla sezione archeologica del museo, l’iniziativa prevede un vero e proprio laboratorio di scrittura, nel quale i partecipanti familiarizzeranno prima con i simboli che componevano la scrittura dell’antico popolo che tra il IX e il I secolo a.C viveva nelle ampie aree dell’allora Etruria, e successivamente proveranno ad incidere brevi frasi su lamine di rame che potranno diventare segnalibri, amuleti e ricordi di questa esperienza. L’attività, adatta ai bambini a partire dai 6 anni, è gratuita e aperta a tutti.

“Il nostro museo è ricco di contenuti e questo tipo di appuntamenti per famiglie e bambini ha proprio l'obiettivo di avvicinare sempre più le persone all’arte e alla cultura – spiega l’assessore alla cultura Daniele Cei -. Si tratta di iniziative che permettono di conoscere più da vicino il museo, per arrivare a coglierne la natura di luogo di cultura "aperto", da frequentare il più possibile. Magari approfittando dell’occasione per salire sul punto panoramico della Torre di Mezzo ed assistere ad un panorama davvero mozzafiato”.

Per informazioni o prenotazioni è possibile rivolgersi al museo negli orari di apertura (martedì-venerdì dalle 10.00 alle 13.00, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00) telefonando al numero 0571268252 o scrivendo all’indirizzo museo@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa