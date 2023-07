Classifica sindaci, Nardella al 4° posto in Italia. Giani vede il bicchiere mezzo pieno

A un anno dalla scadenza elettorale, Dario Nardella è il sindaco tra i più amati in Italia, finendo al quarto posto della classifica nazionale del Sole 24 Ore con il 61% di gradimento. La classifica riguardava i sindaci delle città capoluogo di provincia.

In top ten tra i toscani troviamo ancora un sindaco Dem: Matteo Biffoni, sindaco di Prato. Anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti è in buona posizione e addirittura migliora la performance. È 11esimo per gradimento con il 58.5%. Rispetto allo scorso anno ha guadagnato 7 posizioni (era infatti 18esimo) e + 1.7% . Al 29esimo posto il rieletto sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, tra i sindaci di centrodestra ad aumentare il gradimento di 4 punti percentuali. E' al 29esimo posto.

Nella top 50 troviamo Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto al 47esimo posto. Poco più giù il collega di Arezzo Alessandro Ghinelli. Mario Pardini, da poco più di un anno sindaco di Lucca, è al 76esimo posto, ultimo tra i toscani. Non figurano i sindaci di Pisa, Siena e Massa poiché eletti solo un mese fa.

Nel sondaggio troviamo anche i governatori. Eugenio Giani è al 14esimo posto, al 45% di gradimento, terz'ultimo tra i presidenti di Regione.

"Sapere che prendo il 45% degli elettori, il che significherebbe la vittoria, è una grande soddisfazione". Così ha commentato Giani, vedendo il bicchiere mezzo pieno. Con il 40% in Toscana si vincono le elezioni regionali. "La domanda specifica che Il Sole 24 Ore ha fatto è: 'Lei si troverebbe a votare oggi la persona che è presidente per fare nuovamente il presidente della Regione?'. Hanno votato sì, secondo quel sondaggio, il 45% degli elettori della regione".

Può essere più soddisfatto Dario Nardella, che anche su Facebook ha commentato: "Stamani, dopo aver letto il sondaggio de Il Sole 24 ORE sul gradimento dei sindaci, non posso nascondervi di aver provato un po’ di emozione. Dopo nove lunghi anni da sindaco, vedere un gradimento così alto ha significato molto per me. In questi anni abbiamo condiviso vittorie, sconfitte, momenti più o meno difficili, e insieme abbiamo fatto crescere la nostra Firenze. È vero, i sondaggi non sono la vera misura del nostro lavoro, ma in quel numero c’è il riflesso di un legame che abbiamo costruito e che porterò sempre dentro di me. Quindi grazie. Grazie di cuore a tutti voi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. E sono sicuro che ci aspettano grandi cose.

Al lavoro, per Firenze".

Anche il sindaco Luca Salvetti esprime soddisfazione: "“Queste classifiche vanno valutate con molta serenità. Certamente a questo punto dopo 4 anni di posizioni al top c'è la grande soddisfazione per come la gente valuta il lavoro fatto e soprattutto la dedizione e l'entusiasmo mio e della mia squadra nel migliorare e rilanciare la città. Il gradimento è per il sindaco ma è un gradimento generale anche per il lavoro degli assessori, della maggioranza e di tutta la struttura comunale”