Fa tappa a Firenze 'Impresa è Donna', l'evento gratuito dedicato alle donne che fanno impresa

’Impresa è Donna è un’associazione senza fini di lucro nata dal progetto di Giada Melis, giovane imprenditrice sarda, che nel 2017 creò un evento dedicato esclusivamente all’imprenditoria femminile allo scopo di condividere esperienze e conoscenza donne impegnate attivamente nel mondo imprenditoriale e manageriale.

Da allora, grazie alla collaborazione costante di Anna Marras, Anna Aulico e Michaela Gariboldi, l’8 marzo di ogni anno si è tenuto il medesimo evento a Genova e Palermo, a cui hanno partecipato, come relatrici, donne provenienti dai più diversi ambiti: dall’imprenditoria, ovviamente, politica, fino alle istituzione e la magistratura.

Scopo di L’Impresa è Donna, come dicono concordemente le 4 socie dell’associazione è: sostenere e incoraggiare le donne che lavorano, attraverso una serie di giornate di formazione, assolutamente gratuite, durante le quali raccontiamo e condividiamo le nostre esperienze di vita come persone e come imprenditrici, consapevoli delle difficoltà che ancora oggi le donne incontrano nel mondo del lavoro.

Durante le giornate di formazione, si discute quindi delle difficoltà superate e trasformate dalle fondatrici e dalle loro ospiti, che in questo modo creano spunti di dibattito e riflessione condivisi con le partecipanti.

A distanza di 6 anni dal primo evento di L’Impresa è Donna, le fondatrici dell’associazione, Anna Aulico, Anna Marras, Michaela Gariboldi e Giada Melis, continuano a girare l’Italia dando vita a eventi gratuiti dedicati a tutte le donne, come quello che si terrà giovedì 13 luglio al Palazzo dei Congressi di Firenze (Piazza Adua, 1) a partire dalle 10 e al quale si sono già registrati oltre 500 partecipanti.

La giornata, che si concluderà alle 18, avrà come relatrici:

Anna Aulico (Socia OSM Value)

(Socia OSM Value) Anna Marras (Socia e consigliere con delega alle risorse umane di EdiliziAcrobatica S.p.A.)

(Socia e consigliere con delega alle risorse umane di EdiliziAcrobatica S.p.A.) Michaela Gariboldi (Socia di OSM International Group)

A cui si aggiunge l’imprenditore fiorentino Gaetano Balsamo

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.