Fermato con la patente sospesa da due mesi: denuncia e sequestro del mezzo

Conducente con patente sospesa denunciato dai Carabinieri di Pontedera. Durante un controllo stradale, è stato fermato un veicolo e si è scoperto che il conducente non aveva la patente in quanto sospesa dalla Prefettura di Pisa da due mesi. In precedenza, era stato sorpreso alla guida dello stesso veicolo, che era stato sequestrato e affidato in custodia con sigilli. L'uso del veicolo sottoposto a sequestro ha portato al suo sequestro definitivo e alla consegna a una depositeria autorizzata. Il conducente è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per violazione dei sigilli, guida con patente sospesa e circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo