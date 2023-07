Fermato in auto con un chilo di marijuana, in casa 62 piantine, cocaina e 1600 euro

Ieri sera i carabinieri di San Casciano in val di Pesa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 33enne cittadino italiano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. I militari, impegnati in un controllo alla circolazione stradale in località Cerbaia, hanno proceduto al controllo dell’uomo che era a bordo della propria vettura e, notato l’atteggiamento sospetto, hanno trovato uno zaino con un chilogrammo di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di trovare ulteriori 1,6 kg della stessa sostanza, 180 grammi di hashish, una dose di cocaina e tre serre complete di sisteni di irrigazione e illuminazione con 62 piante di cui 16 in essiccazione e 24 in fase di fioritura, semi di canapa, vario materiale per il confezionamento e la somma di 1660 euro. L’uomo veniva dichiarato in stato di arresto e associato alla casa circondariale di Sollicciano in attesa delle procedure di convalida.