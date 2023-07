Festival del Maggio, l'85esima edizione si chiude i Carmina Burana di Carl Orff

Direttore Andrea Battistoni (foto Gorzegno)

Dopo quasi tre mesi di serrata programmazione, l’85esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino giunge al suo ultimo appuntamento in programma: giovedì 13 luglio alle ore 20 in Sala Mehta, una fra le più celebri composizioni del XX secolo, i Carmina Burana di Carl Orff. Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio e del Coro di Voci Bianche dell’Accademia del Maggio, il maestro Andrea Battistoni, dalla solida e importante carriera internazionale che torna al Maggio dopo le recite di Madama Butterfly del luglio 2015. Voci della serata due talenti dell’Accademia del Maggio, il soprano Mariia Kokareva e il baritono Francesco Samuele Venuti, ai quali si aggiunge il controtenore Jayoung Lee allievo del Conservatorio Cherubini di Firenze.

Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini, il maestro del Coro di Voci Bianche è Sara Matteucci. Posto unico 20€; il Concerto verrà poi trasmesso in differita da Rai Radio3.

Il concerto del 13 luglio risulta esaurito in ogni posto e data l’elevata richiesta da parte del pubblico, il Maggio ha dunque deciso di aprire la prova di mercoledì 12 luglio, alle ore 20, proponendola al prezzo di 5€, posto unico.

Si chiude quindi l’85°Festival del Maggio Musicale Fiorentino, dopo quasi tre mesi di programmazione che, nonostante il delicato momento per il Teatro, ha visto in cartellone tre importanti rappresentazioni liriche e undici concerti sinfonici, a cui si aggiungono i due concerti fuori cartellone (“L’ultimo libro della giungla” con l’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, il 6 e la Filarmonica Rossini il 7) tenuti nei primi giorni di luglio e la partecipazione dei professori d’Orchestra al concerto dei The Who dello scorso 17 giugno al Firenze Rocks. Una programmazione accolta con grande calore sia dal pubblico che dalla critica, a partire dal concerto inaugurale del 22 aprile diretto dal maestro Daniele Gatti, alla speciale anteprima del Don Giovanni (opera inaugurale del Festival) riservata al pubblico sotto i 30 anni del 26 aprile, che ha visto la Sala Grande gremita da un giovane pubblico entusiasta nell’assistere al capolavoro mozartiano diretto dal direttore emerito a vita Zubin Mehta. Grande successo anche per gli altri due titoli lirici che hanno caratterizzato le settimane del Festival: dall’Otello con la regia di Valerio Binasco, sempre diretto dal maestro Mehta, al Falstaff, diretto da Daniele Gatti con la regia di Sven-Eric Bechtolf. Infine, l'importante ciclo sinfonico dei tre concerti con le sei sinfonie di Čajkovskij, diretti dal maestro Gatti.

Il concerto. Il nome di Carl Orff, compositore tedesco classe 1895, è legato indissolubilmente alla sua opera più celebre ed eseguita: i Carmina Burana, cantata scenica per soli, coro e orchestra. Composti tra il 1935 e il 1936, i Carmina Burana si basano su una serie di testi medievali di argomento profano tratti dall’omonima raccolta di canti goliardici (in latino, antico tedesco e provenzale) del XIII secolo conservata nell’Abbazia di Benediktbeuren. Orff, appassionato di cultura classica, era attratto dalle sonorità della lingua latina e con l’aiuto del latinista e archivista Michel Hofmann scelse ventiquattro testi della silloge da mettere in musica. Sono molteplici gli argomenti trattati nei Carmina Burana che il compositore traduce in una sequenza di brani di immediata suggestione: la sorte beffarda e padrona del destino degli uomini, la natura con la sua esplosione di bellezza e colori in primavera, l’amore sensuale, le gioie del vino e del gioco. L’opera si articola in un Prologo, Fortuna imperatrix mundi (aperto dal celebre coro “O Fortuna”), cinque parti - Primo Vere (Primavera); Uf dem Anger (Nel prato); In taberna (In taverna); Cour d’amours (Corti d’amore); Blanziflor et Helena (Biancofiore ed Elena) - e un Finale con la ripresa della prima parte del Prologo, il coro iniziale “O Fortuna”, che sottolinea il ruolo primario della dea pagana al cui capriccioso arbitrio sono legati i destini di tutti gli uomini. Come in una galleria di immagini dai colori vividi, Orff ricrea brano dopo brano tutta la ricchezza visionaria dei testi medievali, luci e ombre, spiritualità e superstizione, piaceri terreni e paura dell’ignoto, attraverso una scrittura corale essenzialmente omofonica, priva di complicazioni contrappuntistiche e sorretta da iterazioni di moduli ritmici arcaici ed elementari affidati all’orchestra che suscitano istintivamente il coinvolgimento dell’ascoltatore.

CARL ORFF

Carmina Burana

Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae

comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis

per soli, coro, coro di voci bianche e orchestra

Fortuna Imperatrix Mundi / I. Primo vere / Uf dem Anger / II. In taberna / III. Cour d’amours / Blanziflor et Helena / Fortuna Imperatrix Mundi

Direttore Andrea Battistoni

Soprano Mariia Kokareva

Controtenore Jayoung Lee

Baritono Francesco Samuele Venuti

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino

Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino

Maestro del Coro Lorenzo Fratini

Maestro del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino Sara Matteucci

Fonte: Maggio Musicale Fiorentino - Ufficio stampa