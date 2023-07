Il Comune di Pisa si aggiudica il premio internazionale 'CITY ‘SCAPE Award 2023'

Il Comune di Pisa si è aggiudicato il premio internazionale “CITY ‘SCAPE Award 2023”, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori organizzato da PAYSAGE, Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC di Milano, e finalizzato a porre in luce best practices nell’ambito dei più diversi ambiti dell’architettura del paesaggio.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 7 luglio alla Triennale di Milano nell’ambito del Simposio. Il Comune è stato premiato nella categoria “Nuovi piani strategici e masterplan” per il progetto “PISA2050. Connessioni verdiblu per la città del futuro e Piano Strutturale Pisa-Cascina” con il gruppo di lavoro costituito da: Comune di Pisa - Uffici Urbanistica Infrastrutture Verde Pubblico; Società in house PISAMO Srl, Società PORT AUTHORITY di PISA Srl; Coordinamento del progetto: Arch. Fabio Daole. Per il piano strutturale: Arch. Sandro Ciabatti, Ing. Daisy Ricci.

Il riconoscimento, si legge nelle motivazioni del premio, è stato assegnato al Comune di Pisa “per la lungimiranza di strategie e progetti che guardando al futuro ricostruiscono un antico percorso narrativo, per l’impegno concreto che partendo dal paesaggio ridisegna il futuro della città, per lo sviluppo dell’infrastruttura verdeblu di Pisa che segna un punto di svolta non solo per la città ma per il più vasto territorio”.

“E’ una grande soddisfazione aver ricevuto questo importante premio in un contesto internazionale come quello della Triennale di Milano, con le città partecipanti che provenivano da diversi paesi del mondo – dichiara l’assessore al verde pubblico e alla navigabilità dell’Arno Raffaele Latrofa. Pisa è stata premiata per la sua visione e per la sua capacità di progettare il futuro, ottenendo il riconoscimento per il Piano Strutturale Pisa-Cascina e per il progetto “Pisa2050” che presenta le strategie e i progetti messi in campo dall’Amministrazione Comunale per completare, con l’obiettivo temporale del 2050, il percorso già intrapreso nello sviluppo delle infrastrutture verdi e blu della città, nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile. Nel corso dell’iniziativa abbiamo avuto modo di illustrare i nostri piani futuri per la città ed è stato molto apprezzato in particolar modo il progetto sulla navigabilità dell’Arno”.

In totale sono state 122 le candidature presentate per ottenere il riconoscimento nelle 11 categorie previste per il premio, il 25% delle quali provenienti da Spagna, Israele, Belgio, Cina, Svezia, Messico, Olanda, Stati Uniti, Portogallo, Emirati Arabi, Croazia, Danimarca, Malta, Polonia.

La giuria. La giuria del Premio era costituita da: Arch. Anna Buzzacchi, Responsabile Dip. Patrimonio Culturale, Ambiente e Sostenibilità, CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti PPC; Prof. Stefan Tischer, Professore in Landscape Architecture UNISS – Università di Sassari, Aga Khan Visiting Professor in Landscape Architecture Graduate School of Design GSD, Harvard University; Dott. Agr. Renato Ferret, Delegato CONAF – Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Prof. Arch. Antonio E. A. Longo, Professore Ordinario (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani), Direttore corso di laurea in Landscape architecture - Politecnico di Milano; Arch. Stefano Rigoni, consigliere Ordine degli Architetti PPC di Milano; Prof. Arch. Franco Panzini, Presidente Associazione Pietro Porcinai; Prof . Arch. Raffaella Colombo, Docente Politecnico di Milano; Prof. Arch. Alessandro Gabbianelli, Professore Associato (Dipartimento di Architettura), Università Roma Tre; Prof. Arch. Annalisa Metta, Professore associato (Dipartimento di Architettura), Università Roma Tre; Prof. Arch. Bianca Maria Rinaldi, Professore Associato (Dipartimento interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio), Politecnico di Torino; Prof. Arch. Mirella Di Giovine, Professore Università LA SAPIENZA, Roma; Prof. Arch. Sara Protasoni, Professore Ordinario (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani), Politecnico di Milano; Prof. Arch. Michela De Poli, Professore Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Università di Bologna; Novella B. Cappelletti Direttore TOPSCAPE e Presidente PAYSAGE.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa