Intervento del 118 attivato alle 16.16, per un incidente stradale a una moto sulla Siena - Firenze in direzione Siena, poco prima dell'uscita Colle Nord. Una 29enne è stata trasportata in codice 2 alle Scotte. Sul posto sono intervenute l'automedica di Campostaggia e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Allertata la Polizia di Stato.