Lineapelle a Londra, New York e Milano: riflettori sull'Autunno-Inverno 2024-25

Entra nel vivo l’attività fieristica del network internazionale di LINEAPELLE, il più importante hub espositivo al mondo per la fornitura di pelli, materiali, accessori e componenti per la manifattura globale della moda, del design e del lusso che si apre al mondo alla luce dell’hashtag #doyouthinkyellow e delle tendenze creative elaborate per l’Autunno-Inverno 2024-25, dal titolo Metamorphosis.

Andare oltre. Ridefinire la propria natura. Trasformarsi. Sono questi, in estrema sintesi, gli input creativi che LINEAPELLE lancia per l’invernale 2024/2025. Li racchiude e li fa esplodere nel concept Metamorphosis. Li illumina, nel vero senso della parola, con la grafica scelta per comunicare questa sua nuova evoluzione. Un punto giallo sostenuto da tre parole: Everything, Everywhere, Everytime. Un colore che, per la più importante business experience riservata alla filiera globale della moda, si traduce nella “massima apertura mentale verso la contaminazione e la sperimentazione, attivando percorsi creativi senza limiti”. A dimostrazione di questo approccio, LINEAPELLE ha condotto seminari e attività di networking

Metamorphosis

L’invernale 2024-25, per LINEAPELLE, sarà una stagione all’insegna della naturalezza e di una ricerca ipertecnica, protesa verso il futuro. Ne derivano: materiali in evoluzione, forme nuove e sorprendenti. I colori giocano con gli opposti ed esprimono calma, fiducia, ma anche visione, ricerca, esplorazione. Atmosfere familiari e armonie cromatiche rassicuranti sono risvegliate da guizzi digitali. Ricerca e sostenibilità caratterizzano la creatività. Low-tech e hi-tech si incontrano in giochi di rilievi, costruzioni e illusioni in volumi, effetti e texture che rendono tridimensionali le stampe digitali, ma richiamano anche lavorazioni artigianali. Si sperimentano soluzioni nell’ottica del no waste e della circolarità, anche negli accessori. Si ribadisce la dimensione immersiva dell’approccio stilistico di LINEAPELLE che rinnova la sua presenza nel Metaverso, con uno spazio virtuale di presentazione dei campioni delle sue Aree Trend.

LINEAPELLE LONDON

Il primo evento in calendario è LINEAPELLE LONDON, che torna all’Ham Yard Hotel martedì 11 luglio. Espongono 43 aziende all’interno di una formula che ribadisce la sua dimensione informale, orientata alla condivisione di idee e stimoli creativi. Sono previsti due seminari per approfondire le tendenze invernali 2024-25 con una particolare attenzione per il mondo dell’interior design. Proprio per attivare relazioni con questo nuovo target, LINEAPELLE è sbarcata a Londra anche lo scorso maggio, presentandosi agli oltre 30.000 visitatori della Clerkenwell Design Week.

LINEAPELLE NEW YORK

Al Metropolitan Pavilion di Manhattan, il 19 e 20 luglio, va in scena la 44esima edizione di LINEAPELLE NEW YORK. Partecipano 118 aziende. Tre i seminari stilistici in agenda (due il 19 luglio, uno il giorno successivo), ai quali si affianca un dibattito dal titolo “Up-cycling Icon/Catastrophic Killer: Assessing Leather’s Carbon Impact” a cura di L&HCA (Leather & Hide Council of America). LINEAPELLE NEW YORK ospita anche il corner MIPEL LAB, riservato alle aziende italiane della pelletteria specializzate in outsourcing, e la mostra La Casa del Guanto a cura della Stazione Sperimentale Pelli, che vedrà esporre alcune storiche aziende guantarie della provincia di Napoli.

LINEAPELLE MILANO

Londra e New York anticipano e introducono l’evento clou della stagione fieristica dell’area pelle: l’edizione numero 102 di LINEAPELLE MILANO. Dal 19 al 21 settembre 2023, nei padiglioni di Fieramilano Rho, la filiera della moda, del lusso e del design incontra i suoi fornitori in una tre giorni di condivisione creativa e di business che mette a confronto 1.300 espositori e più di 20.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Numeri che testimoniano la leadership di LINEAPELLE, dimostrata anche dal peso e dal valore dei suoi espositori italiani, che generano un fatturato annuo di oltre 6,3 miliardi di euro, il 70% derivante dall’export, dando lavoro a un totale di circa 25.000 addetti. Nel dettaglio, le concerie presenti in fiera valgono un fatturato di 4 miliardi di euro all’anno, i produttori di accessori e componenti di 1,7 miliardi di euro, tessuti e sintetici di quasi 600 milioni di euro. LINEAPELLE 102 resta al centro di un sistema espositivo basato sulla parziale concomitanza con le altre fiere di filiera e su quella completa con la rassegna dedicata alla tecnologia, Simac Tanning Tech, anch’essa in agenda a Fieramilano Rho dal 19 al 21 settembre. Una sinergia strategica ulteriormente valorizzata dalla concomitanza anche con UITIC, il congresso internazionale della calzatura in scena tra Vigevano e Milano dal 19 al 22 settembre. Come nelle sue ultime edizioni, LINEAPELLE conferma la propria dimensione fashion costruendo un percorso di sfilate e presentazioni interne ed esterne alla fiera. Lineapelle Designer Edition, infatti, entra ancora in città, dal 21 al 23 settembre, presso lo Spazio Lineapelle di Piazza Tomasi di Lampedusa, con un programma di presentazioni in fase di definizione, mentre negli spazi della fiera si svolgeranno una serie di sfilate. Il valore e l’eccellenza dell’artigianalità sono protagonisti di In The Making, spazio multidisciplinare e interconnesso all’interno del quale la community di Lineapelle potrà fare esperienza diretta della più alta declinazione del saper fare italiano legato all’utilizzo della pelle. LINEAPELLE 102 ospita anche un allestimento narrativo il cui scopo è quello di approfondire il legame tra musica pop ed evoluzione degli accessori moda. Infine, per celebrare i 130 anni dalla pubblicazione del primo numero, datata 1893, la testata di settore La Conceria allestisce in fiera la propria redazione entrando nel cuore della filiera della quale è diventata la voce più autorevole.

Fonte: Lineapelle - Ufficio Stampa