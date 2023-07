Spettacoli "in aria" e danze di fuoco, tutto pronto per Mercantia

Mercoledì 12 luglio comincia la nuova, attesissima edizione di Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto Teatro che quest’anno spegne ben 35 candeline e che proseguirà fino a domenica 16 luglio a Certaldo tornando, dopo il periodo della pandemia, più vitale e vibrante che mai.

Il programma, che coinvolge 120 persone tra artisti e artigiani, si prospetta ricco di sorprese ed eventi spettacolari, capaci di catturare lo sguardo e la curiosità del pubblico, che si troverà in più di un’occasione a volgere con stupore gli occhi al cielo per ammirare acrobazie, giochi di equilibrismo e abilità mozzafiato.

Tante infatti le performance “in aria”. È il caso di Caged di Maor Fine, artista israeliano per la prima volta in Italia, che si cimenterà in un’esibizione imperdibile attraversando su una corda lo spazio tra la Torre di Casa Boccaccio e la Torre Machiavelli, in un mix di teatro, azione e suspense.

Poi c’è Labyrinth di Biliku Danza Aerea, che è anche una prima nazionale assoluta, che si svolge con l’utilizzo di tre tessuti in Via Castello/Piazza SS. Annunziata, coinvolgendo cinque artisti che danzeranno in aria in un susseguirsi di coreografie sorprendenti e acrobazie suggestive a ritmo di musica.

Nel giardino del Convento degli Agostiniani i danzatori del fuoco Flare Performance decolleranno in modo dinamico con interventi aerei infuocati e ritmi moderni in Dance of Flying Fire. Fiamme calde con movimento elegante, rotazioni nell’aria su cinghie in fiamme, costumi personalizzati e progettati ad arte o un cerchio sospeso infuocato creeranno una combinazione unica di arti aeree e di fuoco, con riflessi fiammeggianti ed effetti scintillanti.

Infine doppio spettacolo a cura della Compagnia dei Folli a Palazzo Pretorio. Una danza verticale scenografica e suggestiva, Intrecci verticali, che ripercorre la trama di un tessuto pregiato in cui gli artisti, come mossi da artigiani invisibili, intrecciano, tramano e compongono fili immaginati della vita. Le pareti verticali si faranno palcoscenico con danzatori che volteggeranno in aria per raccontare mondi incantati, dove le cose di tutti i giorni diventano luoghi immaginari in cui regnano meraviglia e stupore.

Ma non è l’unica esibizione in programma del gruppo di performer marchigiano, che porterà in scena anche Swaylove, lo spettacolo che ha conquistato il pubblico dello show televisivo RAI “Dalla strada al palco”. Gli artisti su sway pole (pali oscillanti) interpreteranno due innamorati che fluttueranno in alto, tra complicità e bisticci, gioia, tristezza, passione e litigio. Dal corteggiamento tra due sconosciuti, quando tutto ha inizio, al concretizzarsi del rapporto, il pubblico sarà trascinato in una storia tormentata quanto coinvolgente, in cui non mancano poesia né colpi di scena, perché il motore che muove tutto è l’amore.

Mercantia, XXXV Festival Internazionale del Quarto Teatro, è promosso dal Comune di Certaldo con il patrocinio di MiC - Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti Città Metropolitana di Firenze, CNA Firenze Metropolitana, Consorzio Empolese Valdelsa, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e il contributo di Unicoop Firenze e Toscana Energia.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa