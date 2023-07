Pensiline rinnovate, Empoli in Azione: "Tutte le fermate senza barriere per disabili"

Come partito politico Empoli in Azione, abbiamo appreso con piacere che presto quindici pensiline per l’attesa degli autobus verranno sostituite con nuove pensiline. Già in precedenti nostri comunicati avevamo segnalato lo stato di degrado e/o di totale assenza di pensiline in alcune fermate dei Bus in aree peraltro strategiche del nostro comune, per cui qualsiasi intervento migliorativo dell’attuale situazione trova il nostro convinto sostegno.

Questa opera di riqualificazione urbana è frutto di un accordo tra la società AVIP e il Comune di Empoli, con la concessione degli spazi pubblicitari a quest’ultima società, in cambio della sostituzione e della manutenzione ordinaria di questi importanti arredi urbani.

Come partito politico chiediamo al Comune, visto che si andrà ad intervenire su ben quindici fermate di valutare la possibilità di rendere questi siti idonei ad un utilizzo autonomo alle persone con disabilità o che utilizzano passeggini o deambulatori.

Secondo noi i principi che dovrebbero ispirare tutte le fermate pubbliche dovrebbero essere:

- I punti di salita e le fermate dovrebbero essere facilmente identificabili

- L’accesso alle fermate non dovrebbero avere gradini

- Lo spazio (l’altezza) per la salita e la discesa da e per il mezzo di trasporto dovrebbe essere tale da essere utilizzato, in autonomia, da tutti quegli utenti con ausili alla mobilità.

Come comunità dobbiamo fare in modo che ad ogni nostro cittadino e cittadina, non sia precluso l’utilizzo dei mezzi di trasporto in autonomia, per far in modo che la nostra comunità sia davvero una società inclusiva e sia in linea con le prescrizioni dell’Agenda 2030.

Empoli in Azione