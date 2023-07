Proseguono gli appuntamenti di Estate in città 2023 a Pistoia

Proseguono gli appuntamenti di Estate in città 2023, il ricco calendario di eventi organizzato dal Comune di Pistoia in collaborazione con molti enti e associazioni cittadine.

Mercoledì 12 luglio, dalle 15.30, all’Officina delle Opportunità (ex Melos) si terrà “Circle singing”, il workshop di canto di Daniele Narducci, un’iniziativa a cura della Cooperativa Intrecci e assessorato alle Politiche di inclusione sociale.

Alle 21, in piazza del Duomo, chiude il Pistoia Blues Festival con il concerto di Damien Rice; ultimo giorno anche per i mercatini del Blues per le vie del centro fino a mezzanotte.

Alle 21.30 nell’anfiteatro di Villa Stonorov è in programma “Notti di stelle” con “I miserabili”, proiezione dello spettacolo realizzato dai detenuti della Casa Circondariale di Pistoia, evento a cura della Fondazione Jorio Vivarelli con associazione Biribà-APS-Teatro di Natura.

Giovedì 13 luglio, dalle 15.30, nei locali di Casa in Piazzetta, la seconda parte del workshop di falegnameria di Roberto Puccianti “Le forme del legno”, a cura della Cooperativa Intrecci e Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale.

“On stage”, un workshop intensivo di produzione con messa in scena di Maria Dolores Diaz è in programma per venerdì 14 luglio, dalle 15.30 all’Officina delle Opportunità (ex Melos), a cura della Cooperativa Intrecci e Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale

Alle 21, in Fortezza Santa Barbara, “Estate in Fortezza” presenta “Noi li cantiamo così”, concerto in due tempi con Orchestraccia e Samava. Brani di Lucio Battisti, Lucio Dalla e Giorgio Gaber. A cura di Radioterapia Oncologica Onlus e ATP teatri i Pistoia e ATP teatri i Pistoia in collaborazione con Fondazione Gaber.

Nell’arena Porta al Borgo, con ingresso da via delle Pentole, prosegue fino a settembre la programmazione cinematografica, con inizio ogni sera alle 21.30 (le proiezioni possono essere consultare alla pagina https://cinemaromapistoia.it/arenaportaalborgo/ ). Nella zona industriale di Sant’Agostino, ogni sera, fino al 15 agosto, c’è il Luna Park.

“Estate in città” è un progetto curato dall'ufficio attività culturali del Comune di Pistoia, con il sostegno di Toscana Energia, in collaborazione con Visit Pistoia.

Per informazioni, scrivere all’indirizzo: cultura@comune.pistoia.it ; Pistoiainforma, numero verde 800 012 146. Per scoprire tutti gli appuntamenti, consultato sul sito www.cultura.comune.pistoia.it e la pagina Facebook Pistoia Eventi e Cultura.

