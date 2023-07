Quinta stagione per Alessandro Pucci nell'Abc: "Amici veri e fiducia in questi anni gialloblu"

Classe, eleganza e talento da vendere. Per la quinta stagione consecutiva l’Abc Solettificio Manetti si affiderà ancora a lui, Alessandro Pucci. Un giocatore che ormai non ha bisogno di presentazioni, uno dei migliori marcatori della C Gold che si appresta ad essere ancora punto di riferimento per l’Abc di coach Walter Angiolini. E se le doti tecniche sono ampiamente sotto gli occhi di tutti, altrettanto è necessario soffermarsi sulle qualità umane di un giocatore che ha fatto della serietà, dell’impegno e della costanza i capisaldi del suo legame con Castelfiorentino, di cui è divenuto ormai colonna portante.

"Sono felicissimo di continuare questo percorso in gialloblu – racconta Alessandro -. La società ha espresso subito la volontà che io restassi e questo mi ha fatto enormemente piacere, perchè quando conquisti una promozione sul campo non vedi l’ora di ricominciare e di cimentarti nella nuova avventura. Il primo pensiero va ai nostri compagni che non saranno più con noi, con i quali è stato davvero un piacere condividere gioie e dolori di una stagione difficile ma bellissima. Nella prossima ci aspetta un campionato molto competitivo, nel quale dovremo ripartire dalla voglia di lottare per quello che abbiamo conquistato. La certezza più grande sarà quella di poter contare su un gruppo di amici veri e sulla fiducia reciproca, che è sempre stata determinante in questi anni in gialloblu”.

LA CARRIERA

Ala classe ’92, cresciuto nel vivaio della Mens Sana Siena, esordisce a livello senior a Poggibonsi, nella ex C2, con cui raggiunge i playoff. Da qui il passaggio a Certaldo, dove resta per cinque stagioni tra C1 e C2. Nel 2017 l’approdo alla Virtus Siena e la vittoria del campionato di C Gold, cui segue e la prima esperienza in serie B nella stagione successiva. Resta a Siena fino all’estate 2019, quella che segna il suo arrivo in casa Abc. E l’inizio di un ciclo che vale, oggi, una nuova, meritatissima avventura in serie B.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa