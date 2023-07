Reality Bites Festival e Sagra della Zuppa, i concerti del gran finale

Lato B Battisti

Kate Clover da Los Angeles, i Bee Bee Sea incensati da Iggy Pop, l’omaggio a Battisti firmato da Leo Pari (Thegiornalisti) e altri nomi noti della musica italiana…

Solo alcune delizie dal menù, ricchissimo, del Reality Bites Festival, abbinato alla Sagra della Zuppa di Fucecchio. Archiviato il primo, affollatissimo, week-end, il gran finale va in scena da giovedì 13 a domenica 16 luglio, sempre a ingresso libero.

Si riparte con l’immancabile “Serata massigiana”, la festa della contrada Massarella che ogni anno trasforma in guitti, cabarettisti e comici tanti personaggi e insospettabili cittadini della Contrada.

Kate Clover

Da Los Angeles con molta grinta, venerdì 14 luglio arriva Kate Clover. Con sé porta un album di debutto che ha fatto gridare al miracolo, “Bleed Your Heart Out”, e un sound che trae linfa proprio dal punk losangelino - X, Germs e The Gun Club, per fare qualche nome – aggiungendo atmosfere da songwriter. Divide il palco con il rock and roll sfacciato dei Mad Rollers e il duo garage-fuzz-noise Animaux Formidables. Si continua a pogare anche nell’after show, quando in consolle salgono Aldino e Gighe dj.

Bee Bee Sea

Iggy Pop li passa nel suo programma e la serie americana “Shameless” ha preso a prestito un loro brano. Un miracolo italiano, quello dei Bee Bee Sea, che sabato 15 luglio, a Massarella, portano tre album, un paio di singoli di recente pubblicazione e tonnellate di garage rock. Dividono il palco con Ray Daytona e i suoi Googoobombos, sinonimo di garage-punk e surf-rock indemoniato. Il dj-set a seguire è sixties oriented, affidato a tre dj/cultori, Henry, Fulci e Blond. Sempre sabato 15 appendice balneare alla piscina della Casa d’Africa, a Stabbia: dalle 11 di mattina, bagno, sole e dj-set con Corda, Little e Jack Garage.

Si chiude domenica 16 nel segno del grande Lucio. Lato B è il progetto live che omaggia Lucio Battisti, a firma di nomi noti della musica italiana quali Leo Pari (Thegiornalisti), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso), Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio) e Lino Gitto (The Winstons). In scaletta “Ancora tu”, “Con il nastro rosa”, “Il tempo di morire”, “Mi ritorni in mente” e altri capisaldi. Ad aprire la serata è il cantautore viareggino Nicolas Zullo, tra folk-pop e psichedelia, presenta l’album “Credendoti montagna”.

Apertura stand dalle ore 19,30: oltre alla leggendaria zuppa massigiana, si gustano grigliate, tortelli e altre specialità toscane preparate amorevolmente dalla cuoche (mamme, babbi, nonne e nonni) di Massarella. Inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.

La rassegna è organizzata da Gruppo Spontaneo d’Iniziativa della Contrada Massarella e Limonaia Corsini, con il contributo e il patrocinio del Comune di Fucecchio, grazie ai volontari e alle associazioni che da oltre 50 anni rendono possibile un evento che richiama migliaia di persone. Info www.contradamassarella.com - www.realitybitesfestival.it e social.

