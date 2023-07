Riapre la piscina di Vernio dopo il restyling da 570mila euro

Ormai la riapertura della piscina di Vernio, nell’area della Fabbrica Meucci, è questione di giorni. L’amministrazione comunale, con l’associazione Essecinuoto a cui è affidata la gestione dell’impianto, prevede la ripresa dell’attività per sabato prossimo, 15 luglio. È tutto quasi ultimato, si tratta di mettere a punto gli ultimi interventi di sistemazione e rifinitura. Entro la prossima settimana verrà reso noto anche il calendario degli eventi e delle attività in programma per luglio e agosto.

“Siamo davvero pronti a offrire un’accoglienza di qualità a chi vuole trascorrere qualche ora di relax al fresco della Val di Bisenzio - annuncia il sindaco Giovanni Morganti - L’impianto è stato oggetto di un restyling totale con un investimento di circa 570 mila euro che, tra l’altro, ha consentito la manutenzione integrale delle due vasche di balneazione e il rinnovo dell’impianto di trattamento delle acque e dei sistemi di filtraggio”.

Per la realizzazione dell’intervento complessivo circa 370 mila euro sono stati messi a disposizione dalla Regione Toscana, oltre 200 mila euro sono stati impegnati dal comune di Vernio. L’impianto adesso è molto più green, grazie a diversi lavori di efficientamento. C’è stato un intervento importante di isolamento della palazzina dei servizi con la realizzazione del rivestimento della facciata e di una copertura leggera per l'installazione di un impianto fotovoltaico, sono stati rinnovati anche tutti gli infissi.

È stata inoltre ampliata l’area a lastrico (con l'eliminazione della vasca per la balneazione per piccoli non più a norma) e sono stati realizzate due gallerie- gazebo laterali per aumentare lo spazio di accoglienza.

Sul fronte dell’adeguamento delle infrastrutture sono stati realizzati un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria; un sistema per il recupero delle acque meteoriche per l’alimentazione dell'impianto di irrigazione. A completamento dei lavori di restyling si è proceduto con la piantumazione di verde decorativo e l’installazione di apparecchi per l'illuminazione esterna.