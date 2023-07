Ritrovata anziana scappata dalla casa di riposo a Firenze

Quest'oggi alle 15 è stata ritrovata l'anziana ottantenne sparita ieri da una rsa di Settignano, nelle colline sopra Firenze. Per lei era stato attivato il Piano di ricerca delle persone scomparse dalla prefettura. La donna si trovava nel cortile della scuola Santa Marta in viale Gabriele d'Annunzio. Era in buone condizioni di salute ma provata per aver trascorso molte ore fuori. Le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile si sono attivati nel corso della notte e della mattinata. Per le ricerche sono stati attivati anche dei droni.