Sammontana 'ascolta' e cresce, nel bilancio il mantra della sostenibilità

Un bilancio 2022 con ricavi in crescita per 485 milioni di euro e un Ebitda di 39,3 milioni. Questi i dati di Sammontana presentati quest'oggi alla stampa locale a pochi passi dalla sede centrale di Empoli. Il fatturato atteso per il 2023 supera i 500 milioni di euro, ma non sono questi meri numeri a dare la riprova dell'impegno dell'azienda dedita a gelati e pasticceria (con i marchi Tre Marie e il Pasticcere) nel percorso di sostenibilità, a cui il passaggio a società benefit ha dato un impulso ulteriore.

L'incontro con la stampa è avvenuta alla presenza dell'ad Leonardo Bagnoli, del vice presidente Marco Bagnoli e di Lorenzo Bagnoli, responsabile delle Relazioni Istituzionali e Commerciali. L'appuntamento si è aperto con un ricordo di Marco Cappelli, il 48enne empolese trovato senza vita negli scorsi giorni. "Era un dipendente Sammontana e anche i suoi genitori hanno lavorato nei nostri stabilimenti, alla famiglia vada il nostro cordoglio", ha commentato Bagnoli.

Riprendendo il discorso dallo scorso anno, parlando di Sammontana Bagnoli ha voluto centrare l'attenzione sulla coesione della famiglia a capo dell'azienda. "Siamo uniti anche nel modo di fare azienda, anche nel periodo della pandemia con i bilanci in perdita, abbiamo voluto continuare a parlare di argomenti che allora non erano al centro delle attenzioni di tutti, come la sostenbilità. Puntiamo a un mondo più pulito e a essere un aiuto per le nuove generazioni".

A dare il supporto alla ripresa dello scorso anno sono giunti i sostegni governativi per le aziende energivore a fronte dei rincari dell'energia, oltre a un ottimo risultato per l'estate che ha portato in tantissimi ad acquistare i gelati (leader tra gli acquisti il Barattolino). E se lo scorso anno, la carenza di CO2 per uso alimentare era sulla bocca di tutte le aziende per la crisi ucraina, stavolta i costi sono lievitati per i derivati del latte e per i grassi vegetali (come la margarina per pasticceria).

La sostenibilità impatta anche sui bilanci, con un'attenzione particolare a evitare gli sprechi di acqua e di energia elettrica in fabbrica. Con i dipendenti delle sedi di Empoli, Vinci e Colognola ai Colli (Verona) c'è stato un dialogo proficuo per sviluppare un modo di lavorare che possa limitare gli sprechi, ad esempio rivisitando alcune ricette di pasticeria in un anno sono state recuperate 140 tonnellate di impasti. Gli investimenti negli impianti di Empoli e Verona e l'acquisto di energia elettrica rinnovabile ha permesso la riduzione di CO2 tra il 9% tra il 2021 e il 2022.

Da sinistra, Leonardo e Marco Bagnoli

Il dialogo è l'imprinting di questa nuova fase di Sammontana. Da tempo sono state create tavole rotonde con i fornitori di ogni tipo, da chi provvede alle materie prime fino ai trasportatori e a chi invece effettua servizi per Sammontana. Il dialogo ha permesso una crescita importante che è stata messa su carta con il codice di condotta creato assieme ai principali partner. Il periodico monitoraggio permette di seguire la catena tramite la tracciabilità, la trasparenza e la responsabilità di ogni attore presente.

All'esterno invece sarà avviato uno studio con il centro di ricerca Arco dell'Università di Firenze per monitorare i bisogni dei giovani NEET (ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in cerca di un impiego) dell'Empolese Valdelsa. "Tramite 350 interviste telefoniche che verranno effettuate tra ottobre e novembre sarà possibile strutturare le necessità di questa fetta importante di popolazione", spiega Lorenzo Bagnoli. Sammontana agirà assieme ad altri portatori di interessi, ad aziende iscritte a Confindustria, ad associazioni e a istituzioni come il Comune di Empoli per permettere di trovare la strada a questi giovani.

