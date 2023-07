Si ribalta con l'auto in piazza Guido Guerra a Empoli, ferito un 59enne

Un'auto si è ribaltata questa mattina, intorno alle ore 12, a Empoli, in piazza Guido Guerra. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'entrata del parcheggio di piazza Guido Guerra adiacente il palazzetto delle Esposizioni. Ancora da chiarire le dinamiche, ma non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

L'uomo alla guida, 59 anni, è riuscito ad uscire dall'auto da solo ed è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli per alcuni controlli. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto è intervenuta la municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, un'ambulanza e un'automedica.