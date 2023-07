Spaccano il finestrino di un'auto e tentano il furto, marito e moglie arrestati a Livorno

Sorpresi dai carabinieri a rovistare all'interno dell'abitacolo di un'auto, dopo che avevano spaccato il finestrino. È successo in località Romito a Livorno e per una coppia, marito e moglie di 47 e 46 anni, è scattato l'arresto in flagranza per il reato di furto d'auto. I due prima avrebbero rotto il vetro della macchina parcheggiata, poi sono stati trovati dai militari della Stazione di Montenero mentre erano all'interno. Alla vista dei carabinieri, i coniugi avrebbero provato a fuggire ma sono stati immediatamente bloccati.

Sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di una punta da trapano, verosimilmente utilizzata per infrangere il finestrino dell'auto, un paio di forbici e un paio di guanti da lavoro. All'esito dell'udienza di convalida, il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, anche in ragione di precedenti penali di cui risultavano gravati.

Nella zona del Romito, frequentatissima meta balneare, sono stati segnalati episodi ai danni di veicoli in sosta, per questo il Comando provinciale dei carabinieri di Livorno come in altre aree a vocazione turistica, ha disposto l'intensificazione dei sevizi di controllo che proseguiranno nei prossimi giorni.