Svasso maggiore, nido coi fiocchi: l’attesa della nascita dei pulcini è sempre più vicina

Domenica 16 luglio 2023, occasione imperdibile all’area naturale protetta, Arnovecchio. Sarà la mattinata dell’attesa della nascita dei pulcini di Svasso maggiore: un nido coi fiocchi! Dalle 9 alle 12 nel nido dello Svasso maggiore, dopo un mese di cova, dovrebbero nascere i primi pulcini.



Lo Svasso maggiore è un uccello tuffatore che frequenta le acque del laghetto di Arnovecchio tutto l’anno, immergendosi a diversi metri di profondità alla ricerca delle prede preferite: di solito pesciolini o invertebrati acquatici.



Fra maggio e giugno costruisce un nido galleggiante, e anche quest’anno lo ha fatto proprio di fronte agli osservatori, costringendo i gestori dell’oasi ad attuare un protocollo speciale che eviti ogni possibile forma di disturbo.

D’altra parte, messe in atto tutte le dovute precauzioni, si tratta di un’occasione unica per vedere dal vivo il comportamento riproduttivo della specie, con spettacolari danze di corteggiamento e cure parentali straordinarie.



Sarà quindi possibile osservare in diretta i pulcini, che da piccoli vengono portati sul dorso da uno dei due genitori: una barchetta di penne e piume con quattro o cinque passeggeri che sporgono solo le testoline in attesa dell’imbeccata e ascoltare il canto delle cicale, vera colonna sonora dell’estate, ed osservare le libellule in caccia sul lago e le farfalle multicolori che volano sul prato alla ricerca delle ultime fioriture di stagione.



APERTURE E ORARI - Nei mesi di luglio e agosto l’oasi di Arnovecchio rimarrà aperta al pubblico, senza bisogno di prenotazione, la domenica mattina con orario 9-12; non dimenticate di portare il binocolo e la voglia di osservare!

Ad accogliere i visitatori c’è sempre una Guida Ambientale del Centro RDP Padule di Fucecchio, da contattare per informazioni (0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa