Tir in avaria in galleria, 10 km di coda in A1

Si registrano 10 km di coda in A1 tra le uscite di Badia e il bivio in direzione Bologna sul tratto della Direttissima. A causare l'ingorgo è stato un mezzo pesante finito in avaria dentro la galleria Grizzana, al km 5. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico circola su una sola corsia verso Bologna.

Alle ore 16:45 circa è stato rimosso il mezzo pesante fermo in avaria all’interno della galleria Grizzana al km 5. Sul luogo dell'evento attualmente si circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione verso Bologna.