Torna per la nona edizione il Montelupo Fiorentino Film Festival

Dal 11 al 12 luglio dalle ore 22:00, presso l'OttoBit Art Lab di Montelupo Fiorentino, Lorenzo Ciani fondatore del festival e Daniele Pertici Direttore artistico, presenteranno i migliori film, cortometraggi e documentari selezionati per il MIIFF 2023.

L'11 luglio sarà possibile vedere il lungometraggio "Peripheric Love" del regista Luc Walpoth, la storia d'amore travagliata tra Maria, incinta e Giorgio, sterile.

Il 12 luglio sarà la volta di un'imperdibile selezione di cortometraggi, tra cui spicca "L'ultima festa" con protagonista l'attrice Dora Romano, nota recentemente per la serie culto "Bang Bang Baby". A seguire il documentario francese UNDER [SI:] che mostra l'incredibile ecosistema marino di Cannes, opera in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Evento sostenuto da Ottica Sostegni, OttoBit Art Lab, Country Hotel Borgo Sant'Ippolito e Ceramiche Bartoloni



Ingresso libero, prenotabile al seguente link:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-montelupo-fiorentino-film-festival-2023-658298577767?aff=oddtdtcreator