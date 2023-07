Agricoltura: contributi fino a 1.500 euro per le aziende che investono sul fotovoltaico

Le aziende agricole toscane sono sempre più attente al mondo del fotovoltaico con l'obiettivo di abbattere i costi, resi alti dalla crisi energetica. In quest'ottica è stata presentata a Firenze la seconda edizione del 'Bando Agrisolare' grazie al lavoro di Confcooperative Fedagripesca Toscana, Think Green e Power Energia.

Nel dettaglio i beneficiari dell'avviso sono aziende agricole, di trasformazione da alimentare a alimentare e da alimentare a non alimentare. Si tratta della seconda edizione del bando e i fondi per l'avviso 2023 sono stati recuperati dalla parte eccedente di quello fatto nell'autunno 2022: la novità è l'intensità del contributo, che passa dal 40% all'80%. Tra gli interventi oggetto del contributo l'installazione di impianti fotovoltaici, con un massimale di spesa di 1500 euro al kilowatt di picco (Kwp). E ancora la creazione di sistemi di accumulo dell'energia con un massimale di 1000 euro al Kw e una spesa massima di 100mila euro. Per il fotovoltaico la taglia massima è da 1000 Kw. Si potrà ottenere finanziamenti anche per la creazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Non è tutto. L'avviso vuole venire incontro anche a chi, nella creazione di impianti fotovoltaici, debba prima smaltire coperture contenenti amianti o debba realizzare coperture con un isolamento termico.

“La logica è questa: se devi fare un impianto fotovoltaico ma hai prima dei problemi da risolvere, ad esempio con l'amianto, puoi ottenere lo stesso il contributo – spiega Massimo Orlandi, account manager del settore Sinkgreen e Sostenibilità di Power Energia -. Inoltre viene offerta assistenza per la presentazione delle domande che a volte può essere molto complicata e per la progettazione degli impianti”.

“Ormai sempre più cooperative toscane scelgono il fotovoltaico e questo è un ulteriore incentivo per chi non si è adeguato – commenta Fabrizio Tistarelli, presidente di Confcooperative Fedagripesca Toscana -. Grazie a questo avviso sia le cooperative che in generale tutte le altre aziende possono implementare la loro indipendenza, ridurre i costi che sono aumentati in modo folle. È necessario ormai volgersi al fotovoltaico”.