ANCI e Autolinee Toscane insieme per un aiuto "digitale"

Autolinee Toscane e Comuni della Toscana sono pronti ad aiutare le persone “fragili”, o con difficoltà ad utilizzare apparecchiature informatiche, in tutte le operazioni digitali – registrazione e agevolazioni per l’acquisto dei titoli di viaggio – legate al trasporto pubblico su gomma. È questo l’obiettivo dell’accordo sottoscritto da Anci Toscana – associazione nazionale Comuni toscani – e la società che gestisce tutto il trasporto pubblico locale della toscana.

Anci Toscana e “at” hanno siglato una collaborazione che prevede, da parte di tutti gli operatori e volontari del servizio civile digitali delle 51 Botteghe della salute dislocate in tutta la regione, l’aiuto verso i soggetti “fragili” – o comunque chiunque abbia difficoltà – nell’accesso agli strumenti digitali del trasporto pubblico: dall’iscrizione al sito a quella dello shop alla richiesta di un profilo agevolato.

La società del trasporto pubblico su gomma si assicurerà di formare e fornire tutte le informazioni agli operatori ed ai volontari sulle modalità on-line, strumenti e procedure utili per utilizzare a pieno il trasporto pubblico locale, consentendo così di avere altri 51 sportelli al pubblico per questo tipo di assistenza, rivolta ad un territorio che copre 42 Comuni e 513.671 residenti. Gli operatori così potranno fornire orientamento, supporto e accompagnamento verso i servizi di “at” a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, a titolo gratuito e universalistico.

Si tratta di una prosecuzione e potenziamento di un servizio di supporto, avviato già nel corso del 2022, che ha ottenuto riscontri positivi sia per “at” che per ANCI Toscana. Questo nuovo accordo durerà per tutto il 2023 e il 2024 e, se i risultati saranno altrettanto positivi, si potrà proseguire le attività di supporto e orientamento.

“La digitalizzazione della bigliettazione e delle informazioni è una delle chiavi centrali anche del Pnrr e soprattutto del futuro del trasporto pubblico. Una trasformazione che ovviamente va aiutata, oltre che promossa, e resa accessibile a tutti. Per questo ci è parso assolutamente positiva la collaborazione con l’Anci e, tramite l’associazione, con tutti i Comuni che si sono resi disponibili a collaborare con noi” spiega il direttore MBC (marketing, brand, comunicazione e tecnologie) Andrea Buonomini.

"Questo accordo con Autolinee Toscane è importante per molti motivi – commenta il Direttore Anci Toscana, Simone Gheri - Primo perché è rivolto alle fasce più deboli della popolazione, che potranno essere aiutate ad usufruire degli strumenti digitali, ormai centrali nella vita quotidiana ma non alla portata di tutti. Secondo, perché conferma il ruolo e la funzione delle nostre Botteghe della Salute, presidi importanti nei territori delle aree interne e più disagiate, sempre più al centro dell'attenzione e dell'impegno di Anci Toscana. Terzo, perché consolida la collaborazione con "at" in un settore fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e dei Comuni come è quella del trasporto pubblico su gomma".

L’obiettivo è forte e condiviso tra i firmatari: diffondere le competenze digitali dei cittadini fragili, utenti dei servizi di trasporto pubblico e, in un quadro di digitalizzazione dei sistemi di bigliettazione elettronica e abbonamento elettronico, ridurre il digital divide, al fine di rendere i servizi ancora più accessibili e facilitare l’utilizzo di strumenti più comodi, rapidi e sicuri. Questo ancora di più nei luoghi dove opera la rete delle “Botteghe della Salute”, ossia in territori marginali e periferici, aree rurali, montane e insulari dove preponderante è il servizio di trasporto extraurbano.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa