Bambina pisana ferita in incidente ad Aosta: nuovo intervento

Nuovo intervento chirurgico all'addome per la bambina di 5 anni, residente a Pisa, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale a Pontey, in provincia di Aosta.

La bambina viaggiava con i genitori quando l'auto condotta dal padre si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla corsia opposta. La piccola aveva riportato un grave trauma addominale ed era stata operata all'ospedale Umberto Parini di Aosta e poi trasportata in elicottero a Torino.