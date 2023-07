Bluebeaters live a Firenze, concerto a ingresso gratuito

I giganti italiani del rocksteady, dello ska e del soul. Bluebeaters, ovviamente. La più giamaicana delle band italiane approda mercoledì 12 luglio sul palco di Ultravox Firenze, lo spazio estivo dell’Anfiteatro delle Cascine Firenze. L’ingresso è gratuito e il parcheggio - custodito – è a soli cento metri dal palco, in viale dell’Aeronautica.



Ottima occasione per ascoltare il nuovo singolo “Trinity”, che dà il titolo a questo tour estivo, oltre alle tante perle disseminate in trent’anni di carriera. Onoratissima.



Pochi mesi fa sono usciti in ristampa “The Album” e “Wonderful Live”, primi due capitoli discografici dei Bluebeaters: “The Album’ è il disco che ha ‘fissato’ il nostro sound inconfondibile. La ricerca sul ritmo rigorosamente one drop, i suoni, ma anche le armonie o i fraseggi dovevano evocare quell’epoca – spiega il gruppo - la musica ska parla di riscatto, è una forma di redenzione del popolo giamaicano diventato indipendente dal colonialismo inglese nel 1962”.



Tra le tante rivisitazioni in chiave rocksteady del loro repertorio impossibile non ricordare “Messico e nuvole”, “Che cosa c’è”, “Wonderful Life”, a cui si aggiungono i brani originali che segnano la loro storia recente.



La settimana di Ultravox continua giovedì 13 con la serata dance anni 70 “Glitter Disco” (ingresso libero, prenotazione obbligatoria qui https://rb.gy/h1zsp). Venerdì 14 Ernia in concerto (Anfiteatro), domenica 16 spazio al folk poetico ed eclettico di Gnut (Ultravox, ingresso libero). Programma completo sul sito www.ultravoxfirenze.it e sui canali social.



La stagione 2023 di Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Becks, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 del Comune di Firenze.