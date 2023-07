Bonus trasporti: l’erogazione avviene solo in forma digitale

Nella risposta ad una interrogazione presentata dai consiglieri Alessandro Capecchi e Vittorio Fantozzi del gruppo Fratelli d’Italia “ sulle modalità di erogazione del Bonus Trasporti da parte di Autolinee Toscane” l’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli ha precisato che il Bonus Trasporti viene rilasciato solo sul sito digitale del Ministero e il bonus si può chiedere per sé stessi o per un minorenne a carico: il richiedente accede con Spid livello sicurezza 2 o con Carta d’Identità Elettronica, quindi soltanto attraverso un’ identità digitale. “Comunque per fornire assistenza agli utenti in difficoltà con le procedure informatiche Autolinee Toscane ha formalizzato un accordo con Anci per fornire assistenza attraverso le Botteghe della Salute e gli sportelli del servizio civile”.

Il consigliere regionale Vittorio Fantozzi si è dichiarato soddisfatto della risposta fornita “che chiarisce che la modalità telematica del bonus trasporti è una precisa indicazione del ministero, magari sarebbe utile conoscere più nel dettaglio gli sportelli ubicati in regione per chi si trova in difficoltà a richiedere il bonus con la sola modalità telematica”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale