Cartelli VisitEmpoli, Empoli in Azione: "Un bel biglietto da visita. Saranno installati a Pontorme?"

Come partito politico Empoli in Azione, abbiamo molto apprezzato l’iniziativa intrapresa dal Comune di Empoli di lanciare una nuova forma di comunicazione turistica denominata VisitEmpoli. Sicuramente un bel biglietto da visita per la nostra città: grazie ad una comunicazione più moderna, alla traduzione in inglese ed alla possibilità di accedere ai social, il “brand turistico” della nostra città ha sicuramente acquistato valore e visibilità.

Inoltre, la presenza di pannelli-totem messi nei punti di maggior interesse turistico, costituisce sicuramente un valore aggiunto per il nostro territorio, per la nostra cultura e per la nostra economia. Durante la presentazione del progetto, fu riferito che questi pannelli-totem oltre al centro storico sarebbero stati installati anche a Monterappoli e a Pontorme. Mentre a Monterappoli ci risultano già presenti, vorremmo sapere dall’Amministrazione e dai competenti referenti presenti all’interno della medesima se a Pontorme sono stati installati e/o se saranno previsti dei pannelli-totem in prossimità della Chiesa di San Michele Arcangelo e della abitazione del Pontormo. Riteniamo importante fare questa segnalazione, perché purtroppo l’unico cartello presente davanti la chiesa di San Michele Arcangelo, facente parte dei percorsi della fede, versa in cattivo stato ed a causa dell’altezza non è agilmente usufruibile da persone in carrozzina