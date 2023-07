Continuano gli incontri dei carabinieri di San Miniato con i cittadini: tappa al circolo di Isola

Continuano gli incontri dei Carabinieri di San Miniato con i cittadini, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Pisa.

L’ultimo evento si è tenuto presso il Circolo Arci nella frazione Isola di San Miniato (PI), dove il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha incontrato i cittadini, in buona parte persone anziane. Nella circostanza, è stato distribuito l’utile vedemecum curato dal Comando Provinciale Carabinieri di Pisa ed il Comandante della Stazione ha fatto riferimento a recenti fatti di cronaca, descrivendo le insidiose tecniche truffaldine poste in essere per capire la fiducia delle vittime del reato.

L’iniziativa, che continua a riscuotere grande interesse da parte delle persone che vi intervengono, ha il compito di sviluppare il massimo grado di consapevolezza riguardo al fenomeno e di fornire, quindi, utili raccomandazioni e suggerimenti che, se seguiti ed applicati, possono aiutare la vittima a scongiurare la grave azione delinquenziale che va profilandosi nei suoi confronti. Gli incontri proseguiranno, anche nei prossimi giorni, in tutti i comuni e le frazioni del territorio, a cura dei Comandanti delle Stazioni ivi presenti, con l’auspicio della massima partecipazione da parte di tutta la popolazione, senza distinzione d’età