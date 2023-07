Dal jazz a Empolissima, i prossimi eventi in città

Scorre veloce il cartellone dell’estate empolese che entra nel vivo della ricca programmazione, dal Torrione, al centro, alle frazioni tanti appuntamenti per tutti i gusti. La kermesse estiva “Stasera esco…”, promossa da Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro, associazione Empoli Jazz, Libreria Rinascita, Centro Attività Musicale (CAM) e Cesvot, aprirà le porte al grande jazz con la rassegna musicale “Empoli Jazz Summer Festival 2023 XV Edizione”.

Nei prossimi giorni prima dei grandi concerti, al parco di Serravalle, dal 13 al 16 luglio, spazio al ‘Foody festival’, street food con spettacoli e animazioni musicali.

EMPOLI JAZZ SUMMER FESTIVAL 2023 - Primo concerto il 17 luglio con Emmet Cohen Trio e il gruppo empolese dei SuperBad; il cartellone proseguirà il 25 luglio con la serata dedicata ai nuovi talenti del jazz italiano ed internazionale con la nuova generazione night Guy Mintus, Simone Basile 5et e Antonio Ottaviano 5et, Theo Croker. Infine, il 3 agosto con Daniele Malvisi 5et e Tal Gamlieli trio e il 24 luglio con la punta di diamante nell’ambito della rassegna jazz: a Empoli si esibirà Noa (Achinoam Nini). La cantante nota per le sue battaglie sui diritti civili in Israele salirà sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea nella bellezza di piazza Farinata degli Uberti per un concerto evento di e per la pace. Informazioni e costi dei biglietti dei concerti in rassegna su info@empolijazz.com.

IL PAESE DEI RACCONTATORI - Dal jazz coinvolgente al teatro. Al Torrione proseguiranno gli appuntamenti di “Il Paese dei Raaccontatori” con Andrea Pennacchi in ‘Piccola Odissea’ (20 luglio) e Gad Lerner e Silvia Truzzi con ‘Il sogno di Gramsci’ (26 luglio). Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 0571 81629, biglietteria@giallomare.it, eventbrite.it. Mentre in Largo delle Resistenza, il teatro di Florian Metateatro proporrà ‘Il mio amico è un asino’ (20 luglio). In piazza Farinata degli Uberti, il 27 luglio arriverà la Compagnia teatrale Melarancio con ‘La battaglia dei cuscini’: spettacolo di piazza esplosiva, divertente e di grande coinvolgimento.

CENTRO STORICO - Un tuffo poi nel centro storico, animato dallo shopping notturno, il martedì e il giovedì, con le imperdibili occasioni dei saldi estivi, grazie all’apertura straordinaria dei negozi, dalla coloratissima ‘Noche cubana’ (18 luglio), alle 21, che invaderà vari luoghi del centro cittadino con esibizioni e musica latino americana e la notte di ‘Empolissima by night’ (25 luglio), il mercato settimanale in notturna in centro e ‘Lo sbaracco’ (25 e 27 luglio).

ASSOCIAZIONE IL CONTRAPPUNTO - Da non perdere alcuni dei concerti del viaggio musicale itinerante, a ingresso gratuito, firmato Il Contrappunto. Ecco le prossime tappe: al parco di Serravalle (18 luglio), tributo a Michael Jackson, Orchestra Il Contrappunto, Fernando Diaz, pianoforte e Damiano Tognetti, direttore; il 21 luglio, suoneranno a Ponte a Elsa, nella chiesa di Santo Stefano, i Quintett8oni con ‘Le più belle colonne sonore’; il 26 luglio, al parco di Pagnana, l’Ensemble Quarto Colore si esibirà in ‘Viaggio’.

E poi, il palazzo Ghibellino che ospiterà un secondo incontro il 27 luglio sulla figura di Ferruccio Busoni: una combina di ricordi, sogni e documenti per celebrare l’anniversario della morte del maestro. L’iniziativa è a cura del Circolo Arti Figurative.

Questi sono soltanto alcuni degli eventi dell’estate empolese. Pertanto, per avere maggiori dettagli su tutti gli spettacoli e le iniziative che animeranno la città, dal centro alle frazioni, ai giardini, ai parchi, è consigliabile consultare e scaricare la guida completa al link: http://bitly.ws/IEi8 .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa