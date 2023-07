Ex Gkn, Legacoop Toscana sostiene il progetto della cooperativa di lavoratori

Legacoop Toscana sostiene la cooperativa costituita dai lavoratori ex Gkn. Nei mesi scorsi la Lega regionale delle cooperative ha accolto la richiesta dei lavoratori ex Gkn di approfondire alcune ipotesi di piano industriale a partire dalle quali costituire una cooperativa di lavoratori. Ora che la cooperativa si è formalmente costituita, e una volta concluse le opportune verifiche rispetto al piano presentato dai lavoratori, Legacoop Toscana sosterrà il progetto, anche attivando gli strumenti finanziari del mondo Legacoop.

“La reindustrializzazione dell’area ex Gkn di Campi Bisenzio è un progetto ambizioso che riuscirà solo se più soggetti, a partire dalle istituzioni, faranno concretamente la loro parte per trovare le soluzioni di propria competenza, sia per quanto riguarda il supporto alla cooperativa dei lavoratori - con strumenti normativi e finanziari - sia per quanto riguarda la ricerca degli inquilini del ‘condominio industriale’. Noi ci siamo” si afferma da Legacoop Toscana.

Fonte: Legacoop Toscana - Ufficio Stampa