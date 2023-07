Ex promessa del calcio condannato per estorsioni e rapine, adescava uomini sul web

Tramite una app di incontri avrebbe agganciato donne che poi sarebbero divenute l’obiettivo delle sue estorsioni e rapine. Come riporta Il Tirreno un ventenne, ex calciatore delle giovanili della Fiorentina, è stato condannato in rito abbreviato a una pena di due anni e dieci mesi dal tribunale di Firenze.

Insieme all’ex calciatore è stato condannato un altro ventenne, anche se la pena è di poco più breve, due anni e otto mesi. La pm aveva chiesto una condanna a sei anni.

I fatti: i due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Scandicci a gennaio 2023, nell'ambito dell'inchiesta che poi ha portato al processo.

Gli episodi che vengono contestati au due sono almeno otto. I due avrebbero adescato uomini con la promessa di fare sesso. Si sarebbero presentati nei luoghi dell’appuntamento chiedendo soldi in cambio della prestazione.

In caso di rifiuto i malcapitati potevano subire botte e pestaggi, affinché consegnassero il denaro. A volte il ricatto scattava dopo il rapporto sessuale, con altre minacce, tipo la diffusione dei filmati sul web (filmati che venivano fatti di nascosto con il cellulare).

I due ventenni avrebbero intascato qualche migliaio di euro da queste rapine. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata da uno delle vittime.