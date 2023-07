Festa del Teatro di San Miniato: in scena "Dramma industriale"

In occasione della LXXVII Festa del Teatro di San Miniato, dal 22 al 26 luglio va in scena in prima nazionale il nuovo spettacolo firmato da Giovanni Ortoleva per la drammaturgia di Riccardo Favaro. Prodotto da Elsinor Centro di Produzione Teatrale (co produttore dal 2017 dei titoli presentati alla Festa del Teatro) con Fondazione Teatro della Toscana - Teatro Nazionale e Dramma Popolare di San Miniato, Dramma industriale (Firenze, 1953) è incentrato sulla figura di Giorgio La Pira.

Politico di spicco della Democrazia Cristiana, eletto per tre volte come sindaco di Firenze (1951-56, 1956-57, 1960-1964) La Pira viene ricordato soprattutto per le sue politiche di giustizia sociale, per il suo alto senso morale e per le sue battaglie a fianco dei più deboli.

Nell’autunno 1953 più di duemila operai, tutti assunti presso lo stabilimento fiorentino del Pignone, rischiano il licenziamento per la chiusura dello fabbrica. Il sindaco della città prende pubblicamente le parti degli operai, asserragliati nei locali dell’officina. Nelle drammatiche giornate di quell’occupazione, tra scioperi generali e rapporti con industriali, prefetti e ministri, La Pira compatta un fronte politico e civile che punta a salvare prima di ogni altra cosa i posti di lavoro. Sarà l’ENI di Enrico Mattei a tendere la mano al sindaco, rilevando lo stabilimento.

Traendo spunto da questa vicenda, senza riproporre una scansione documentaristica o cronachistica dei fatti, lo spettacolo ritrae i turbamenti privati del Professor La Pira, diviso tra l’impegno politico e spirituale per la vertenza della Fabbrica e l’eco delle accuse di socialismo che ambienti democristiani e liberali gli recapitano. Attraverso una sequenza di interviste, dialoghi, sogni e telefonate con il Presidente Mattei, viene attraversata la simbolica crisi di duemila operai per culminare con l’amaro confronto tra due personalità decisive per la rinascita etica e politica del Paese.

DRAMMA INDUSTRIALE

(Firenze, 1953)

di Riccardo Favaro

regia Giovanni Ortoleva

con Stefano Braschi, Marco Cacciola, Christian La Rosa, Stefania Medri, Edoardo Sorgente

assistente alla regia Alice Sinigaglia

scene Federico Biancalani

assistente alle scene Martina Cattaneo

costumi Graziella Pepe

musiche Pietro Guarracino

direzione tecnica Rossano Siragusano

produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale, Fondazione Teatro della Toscana - Teatro Nazionale, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato

