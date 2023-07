Il Premio 'Franco Mosca' agli Infermieri della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

La Fondazione Arpa annuncia con orgoglio e soddisfazione che il Premio "Franco Mosca" 2023 è stato assegnato agli Infermieri della Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Il premio sarà consegnato alla dottoressa Monica Scateni, Direttore del Dipartimento Professioni Infermieristiche ed Ostetriche AOUP, in rappresentanza di tutta la categoria, durante la serata “Arpa d'estate”, che avrà luogo il 19 luglio al Giardino Scotto.

L’assegnazione del premio agli Infermieri riflette il rapporto di profonda stima che il Professor Mosca ha sempre manifestato nei confronti della categoria e vuole essere un riconoscimento del ruolo cruciale svolto dagli infermieri nella sanità. Essi rappresentano la spina dorsale di ogni struttura sanitaria, lavorando instancabilmente per fornire cure di alta qualità e sostenere i pazienti nei momenti più difficili. Non ci può essere una sanità efficiente ed a misura d’uomo senza il lavoro costante degli infermieri.

La Fondazione Arpa vuole con questo premio riconoscere il contributo fondamentale degli infermieri al benessere dei pazienti, come evidenziato dalle parole dello stesso Professor Mosca, che nel 2018 è stato ideatore e curatore del volume "Infermieri", il libro fotografico di Enzo Cei che celebra "quell’infermiere che onora la sua professione con la passione, lo studio, il sacrificio, il senso del ruolo, l’empatia e l’amore per il Suo paziente, e ai pazienti e alle loro famiglie".

La pandemia di COVID-19 ha messo ancora più in risalto la competenza, la dedizione e l'empatia degli infermieri, mostrandone l'importanza fondamentale all'interno dei reparti, dove hanno fornito calore e sostegno ai pazienti quando le famiglie non potevano essere presenti. Questa esperienza ha ribadito il ruolo essenziale degli infermieri nel sistema sanitario, un ruolo che il Professor Mosca ha sempre valorizzato e difeso.

Il Premio "Franco Mosca" 2023 vuole celebrare non solo gli infermieri della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, ma tutti i professionisti infermieristici del nostro sistema sanitario, evidenziando e valorizzando la loro professionalità, competenza, dedizione e amore per il paziente.

La cerimonia di consegna del premio rappresenterà un'occasione per esprimere un sincero apprezzamento per l'opera di questi straordinari professionisti. La Fondazione Arpa invita tutti i dipendenti AOUP mercoledì 19 luglio alle ore 21 per condividere insieme questo importante riconoscimento.

Fonte: Fondazione Arpa