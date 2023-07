Inaugurato a Ponsacco il parco giochi inclusivo

Il giardino pubblico di via Cesare Battisti è inclusivo. Si trova nel centro storico di Ponsacco ed è stato inaugurato questa mattina, martedì 11 luglio, dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, dalla sindaca di Ponsacco Francesca Brogi e dalla Giunta comunale. Una rivoluzione resa possibile grazie ai finanziamenti del bando Ri-Generazione Toscana del Consiglio regionale, nell’ambito di interventi di valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini con disabilità.

Da oggi dunque il parco avrà giochi inclusivi: girelli, giochi a molle, altalene, un canestro “magico”, in cui si può tirare anche da seduti, e poi una stazione spaziale per intraprendere piccole grandi avventure. A completare l’intervento le rampe per il superamento delle barriere architettoniche.

“Un anno fa abbiamo deciso di utilizzare le risorse frutto dei risparmi sui costi della politica per finanziare opere e attività dei comuni a vantaggio delle giovani generazioni – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - Questa scelta è stata anche un modo per far rinascere spazi di socialità, restituire almeno in parte alle bambine e ai bambini quello che la pandemia aveva loro tolto: lo stare insieme, il potersi incontrare”.

L’intervento ha avuto un costo complessivo di oltre 21mila euro, di cui 11mila provenienti dai finanziamenti del bando Ri-generazione. Sono 193 in totale i comuni toscani che hanno presentato progetti e che hanno ricevuto il contributo.

"Con Ri-Generazione Toscana avviciniamo la Regione ai cittadini e diamo risposte ai loro bisogni. Mi compiaccio con la sindaca Francesca Brogi e con l’amministrazione di Ponsacco – ha aggiunto Mazzeo - per il bel progetto realizzato: un parco giochi che è già vissuto dalla comunità come uno spazio di aggregazione per famiglie e bambini ed è adiacente a un centro diurno per persone disabili, dove generazioni diverse si possono incontrare. Vivetelo con gioia ma anche con rispetto, accogliendo tutti e senza escludere nessuno”.

“L’obiettivo dell’intervento è stato favorire una maggior fruizione dello spazio pubblico ai bambini con disabilità fisiche – ha detto la sindaca di Ponsacco Francesca Brogi – Abbiamo voluto creare un luogo dove non ci siano ostacoli per chi ha difficoltà di deambulazione o utilizza la carrozzina, chi spinge un passeggino, chi pedala su un triciclo o su una piccola bicicletta. Alla base del progetto c’è il principio di uguaglianza e l’idea che proprio il gioco possa essere un’attività per promuovere l’inclusione. Grazie alla Regione Toscana, al Consiglio Regionale, grazie al presidente Antonio Mazzeo per la sua presenza e per la vicinanza su questi temi”.

A pochi passi dal parco è stata inoltre riqualificata la pista di pattinaggio con una nuova pavimentazione e una nuova ringhiera: anche questo lavoro ha visto un contributo della Regione per circa 9mila euro su un totale di 12mila.