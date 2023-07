L'Use Computer Gross punta ancora su Baccetti

E’ uno dei tanti giovani che l’anno scorso si mise in mostra e, non a caso, l’Use Computer Gross ha deciso di puntare ancora su di lui. Lorenzo Baccetti, play classe 2005, sarà anche il prossimo anno nella squadra agli ordini di coach Luca Valentino. Dopo aver mosso i primi passi in un campionato impegnativo come la serie B, Lorenzo, prodotto del vivaio biancorosso, sarà chiamato a fare dei passi in avanti ulteriori ed a guadagnarsi ulteriore spazio visto che le doti tecniche e caratteriali non gli mancano. Per lui sarà senza dubbio una stagione molto importante.