Marenia, il litorale pisano torna ad animarsi per le sere d’estate: il programma

Parte sabato 15 luglio il cartellone di eventi per l’estate 2023 che torna ad animare il litorale pisano con i numerosi appuntamenti di “Marenia NonSoloMare”, promossa dal Comune di Pisa. Tante le serate con incontri, presentazione di libri, concerti, spettacoli per bambini e talent show, tutte a ingresso gratuito, che compongono la rassegna estiva sul litorale pisano tra Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

A presentare il cartellone di eventi stamani in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, il vicepresidente della Fondazione Teatro di Pisa Alessandro Carugini, Tiziana Cocchi per la Camera di Commercio di Pisa, Lorenzo Bani presidente del Parco Regionale di San Rossore, Gabriele Vannucci per Tirrenica Mobilità, Luca Ravagni per Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani per SIB Confcommercio, Tania Ferri per LEG (Live Emotion Group), Marco Bonciolini e Massimo Marini per Eliopoli, Gabriele Masiero per La Nazione – Le Notti di Talento, Virginia Mancini per la Proloco Litorale Pisano e Patrizia Ascione per il Teatrino del Sole.

“Anche questa estate 2023 – ha dichiarato l’assessore Paolo Pesciatini - si caratterizza per l'alto numero e la qualità degli eventi tutti completamente gratuiti che caratterizzano il cartellone di Marenia-Non solo Mare. Tantissimi sono gli artisti, scrittori, attori, musicisti, registi, che si avvicenderanno sui tre palchi presenti a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Mi limito a ricordarne soltanto alcuni: grazie alle piccole librerie indipendenti della città e del litorale avremo nell’ex parco di Ciclilandia di Tirrenia Carmen Lasorella, Fabio Genovesi, Rocco Tanica, tastierista di Elio e le Storie Tese, Alice Milani, nipote di Don Milani che ricorderemo nel centenario dalla nascita, Cristina Cassar Scalia, Marco Balzano e tanti altri. Tra gli ospiti ci sarà anche Daniela Davoli, cantante pisana che ha avuto un grande successo negli anni ’70 e per la quale addirittura Pier Paolo Pasolini e Dacia Maraini scrissero il testo di una canzone estrema che poi è diventata la colonna sonora di un film altrettanto estremo. Sempre a Tirrenia il Musical La Sirenetta. A Calambrone avremo invece le altrettante iniziative di Eliopoli che vedranno tra gli ospiti anche Ornella Muti, che riceverà un premio alla carriera e con la quale ricorderemo anche il grande attore Francesco Nuti, recentemente scomparso. A Marina di Pisa avremmo infine i grandi concerti, tra cui Mogol con “Mi ritorni in mente”, che ricorderà l'inimitabile Lucio Battisti, grazie anche alla esecuzione dei suoi più grandi successi, i Planet Funk, i Ladri di carrozzelle, una band composta da persone disabili che con il loro concerto porteranno ad interrogarci e a porre, a mio avviso, un vero e proprio punto interrogativo accanto alla parola "disabilità", una presenza importante che dimostra il fatto che il nostro litorale non ha barriere né psicologiche né architettoniche, il giovane polistrumentista Luigi Strangis, vincitore di Amici 2022, la trasmissione condotta da Maria de Filippi. Il 2 settembre i fuochi d'artificio che chiuderanno questo ricchissimo ciclo di proposte per accogliere e intrattenere ospiti e cittadini. Un ringraziamento particolare agli sponsor Camera di Commercio, Tirrenica Mobilità, Acque Spa, Sib Confcommercio e al Teatro Verdi per l'attuazione delle iniziative.”

Come lo scorso anno, il riqualificato Parco di Ciclilandia a Tirrenia in Piazza dei Fiori sarà la il giardino sul litorale che ospiterà la rassegna Dialoghi d’autore. Dal 15 luglio al 5 agosto un ricco calendario di presentazioni di libri e incontri con gli autori a cura delle librerie pisane, che darà modo di ascoltare e dialogare con autori di rilevanza nazionale e riferimenti locali, spaziando dal giallo alla saggistica, dal legame con l’attualità all’approfondimento storico. Quest’anno l’iniziativa è stata organizzata con la partecipazione di tre librerie: Libreria Pellegrini, Libreria Civico 14 e Libreria Fogola.

A Marina di Pisa in piazza delle Baleari dal 16 al 20 agosto, spazio ai grandi eventi curati dalla LEG, con concerti di musica dal vivo, la finale del Talent Show de La Nazione, e, a chiusura della rassegna, con i tradizionali fuochi di artificio sabato 2 settembre. Molti anche gli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco del Litorale Pisano al Tirrenia Golf Club, in diversi stabilimenti balneari e a Ciclilandia che quest’anno ospita anche gli eventi di Ciclilandia sotto la luna. Dal 25 luglio al 2 agosto una serie di serate, con la collaborazione di Confcommercio Pisa e La Nazione, che spaziano dalla Notte Blu, a presentazione di libri, festival di poesia, serata Rememories, degustazioni con show cooking e musical per bambini.

Per i più piccoli torna la magia delle serate con burattini, marionette, favole e storie insieme al “Teatrino del Sole” a Marina di Pisa (Giardino delle scuole Viviani, dal 1 al 30 luglio), con compagnie teatrale di burattini e pupazzi provenienti da tutta Italia.

A Calambrone, invece, si svolgerà “Eliopoli Summer” (piazza A. Madonna) con musica dal vivo, incontri, spettacoli e talk show che animeranno la piazza di Eliopoli per i fine settimana di tutta l’estate.

“Marenia NonSoloMare” è la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, realizzata grazie alla Fondazione Teatro Verdi di Pisa, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, di Tirrenica Mobilità, Acque Spa, Sib Confcommercio e la partecipazione di Confcommercio Pisa, associazione culturale Eliopoli, La Nazione – Le Notti di Talento, Pro Loco Litorale Pisano, Alex Sabatini, Teatrino del Sole e delle librerie indipendenti della città e del litorale. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (ad eccezione degli spettacoli del Teatrino del Sole) fino a esaurimento posti. Per info: www.mareniaestate.it.

Marenia 2023 - Il programma

Dialoghi d’autore nel parco di Ciclilandia (Piazza dei Fiori – Tirrenia)

Sabato 15 Luglio, ore 21.30 - Libreria Pellegrini presenta CARMEN LASORELLA “Vera e gli schiavi del terzo millennio” (Marietti Editore), dialoga con l’autrice Massimo Trocchi.

Domenica 16 luglio, ore 21.30 - Libreria Fogola presenta FABIO GENOVESI “Oro puro” (Mondadori Editore), dialoga con l’autore la giornalista Chiara Cini.

Lunedì 17 luglio, ore 21.30 - Libreria Pellegrini presenta ROCCO TANICA (ELIO E LE STORIE TESE), OUT0MAT-B13 “Non siamo mai stati sulla terra” (Saggiatore Editore), il primo libro scritto da un essere umano assieme a un’intelligenza artificiale.

Domenica 23 luglio, ore 21.30 - Libreria Pellegrini presenta LEONARDO GORI “La libraia di Stalino” (Tea Editore). Dialoga con l’autore Massimo Trocchi.

Giovedì 27 luglio, ore 21.30 - Libreria Civico 14 presenta ALICE MILANI “Sofia Kovalevskaja” (Coconino Editore) “Wisława Szymborska” (Coconino Editore) “Università e pecore, vita di Don Lorenzo Milani ” (Feltrinelli Editore), dialoga con l’autrice Barbara Idda.

Venerdì 28 luglio, ore 21.30 - Libreria Fogola presenta CRISTINA CASSAR SCALIA “La banda dei carusi” (Einaudi Editore), dialoga con l’autrice la giornalista Chiara Cini.

Domenica 30 luglio, ore 21.30 - Libreria Civico 14 presenta MICHELE VACCARI “Buio padre” (Marsilio Editore), dialoga con l’autore Barbara Idda.

Giovedì 3 agosto, ore 21.30 - Libreria Fogola presenta MARCO BALZANO “Café Royal” (Einaudi Editore), dialoga con l’autore la giornalista Chiara Cini.

Sabato 5 agosto, ore 21.30 - NOTTI DI TALENTO e LA NAZIONE presentano “SANREMO CHE PASSIONE. I TOSCANI AL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA” (Felici Editore), con Andrea Caciolli (pianoforte), Stefano Sani, Daniela Davoli ed Enrico Salvadori. I cantanti toscani vengono raccontati da vari giornalisti in questo volume, prendendo a pretesto il Festival di Sanremo.

Ciclilandia sotto la luna (Piazza dei Fiori – Tirrenia)

Giovedì 20 luglio, ore 21.30 - PROLOCO LITORALE presenta: Veronica Manghesi “Il posto delle parole”, Mds Editore, a cura della libreria Civico 14

Venerdì 21 luglio Confcommercio presenta la NOTTE BLU a Tirrenia e Ciclilandia

Sabato 22 luglio, ore 21.30 - Notti di talento e La Nazione presentano: “IL TARTUFO IN RIVA AL MARE. Show cooking dello chef Gilberto Rossi e musica”

Martedì 25 luglio, ore 21.30 - Proloco del Litorale Pisano presenta il libro di Alberto Di Pede “Il tredicesimo metro” Porto Seguro Edizioni

Mercoledì 26 luglio, ore 21.30 - PROLOCO LITORALE presenta “Festival di versi e note al mare. Poesia all’orizzonte” - 3a edizione. A cura di Veronica Manghesi e Jonathan Rizzo

Sabato 29 luglio, ore 21.30 - NADA MAS srls presenta: Musical LA SIRENETTA - il ritorno di Ariel

Venerdì 25 agosto – Confcommercio presenta REMEMORIES

Marina di Pisa - Piazza delle Baleari - GRANDI EVENTI

Mercoledì 16 agosto, ore 21.30 - MI RITORNI IN MENTE: LE CANZONI DI BATTISTI-MOGOL

Giovedì 17 agosto, ore 21.30 - Concerto LUIGI STRANGIS

Venerdì 18 agosto, ore 21.30 - I LADRI DI CARROZZELLE in concerto

Sabato 19 agosto, ore 21.30 - Concerto PLANET FUNK

Domenica 20 agosto, ore 21.30 – La Nazione presenta NOTTI DI TALENTO – TALENT SHOW - LA FINALE

Sabato 2 settembre FUOCHI D’ARTIFICIO

Eliopoli Summer a Calambrone (piazza Madonna)

Giovedì 13 luglio NOTTI DI TALENTO

Sabato 15 luglio MAMA MIA - Queen Tribute

Domenica 16 luglio Comedy Show Claudio Marmugi e Graziano Salvadori

Giovedì 20 luglio ELIOPOLI INCONTRA Eugenio Giani intervistato da Massimo Marini e Luciano Tancredi (direttore Il Tirreno)

Venerdì 21 luglio VENERDI’ DA STAR

Sabato 22 luglio 80’S TRASH PARTY Canzoni Italiane anni 80 Tribute

Domenica 23 luglio FIGHT CLUB DI IMPROVVISAZIONE “Ne resterà soltano uno” a cura di ADA

Venerdì 28 luglio VENERDI’ DA STAR con Ornella Muti

Sabato 29 luglio MINA TRIBUTE

Domenica 30 luglio NOTTI DI TALENTO

Venerdì 4 agosto VENERDI’ DA STAR

Sabato 5 agosto Michael Jackson tribute show

Domenica 6 agosto ELIOPOLI KIDS

Sabato 12 agosto Stardust of the Children

Domenica 13 agosto ELIOPOLI KIDS

Venerdì 18 agosto VENERDI’ DA STAR con Gianmarco Tognazzi

Sabato 19 agosto Prisoners 50-60’s con Zerbo Tribute band Rock music anni 50-60

Domenica 20 agosto Comedy Show - Stefano Santomauro in “Like”

Venerdì 25 agosto VENERDI’ DA STAR con I delitti del Barlume

Sabato 26 agosto 80’S SUNSET STRIP

Domenica 27 agosto Comedy Show

Giovedì 31 agosto ELIOPOLI INCONTRA

Venerdì 1 settembre ELIOPOLI INCONTRA, Michele Conti sindaco di Pisa intervistato da Massimo Marini

Sabato 2 settembre PINK FLOYD TRIBUTE

Domenica 3 SETTEMBRE ELIOPOLI KIDS

Sabato 9 settembre CUBI ROSSI

Domenica 10 settembre Cena in piazza di saluto all’estate

Teatrino del Sole (Giardino Scuole Viviani a Marina di Pisa)

XXIII edizione del Teatrino del Sole a Marina di Pisa, la più importante rassegna dedicata al Teatro di Figura sulla costa toscana con compagnie professionali provenienti da tutta Italia, sostenuta da Comune di Pisa, Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, patrocinata da Regione Toscana e Fondazione Toscana Spettacolo. Si conferma il luogo: il giardino delle scuole Viviani (Via Arnino, 4 a Marina di Pisa) alle ore 21.30 (ingresso 6 euro posto unico e 5 euro in abbonamento). Info: www.teatrinodelsole.it - info@teatrinodelsole.it - 345 5004682

Venerdì 14 luglio ci sarà la compagnia Pisa di Habanera Teatro con una sua produzione dal titolo Codamozza il Gatto, per pupazzi e attore, tratto da una storia de Le Mille e una Notte. In questa occasione saliranno sul palco anche le allieve del corso Teatro a Merenda tenutosi durante l’inverno dai direttori di Habanera Teatro che metteranno in scena una breve versione de I Musicanti di Brema.

Venerdì 21 luglio sarà la volta della storica compagnia fiorentina de I Pupi di Stac che porteranno in scena una loro versione de La Bella Addormentata nel Bosco, spettacolo per burattini tradizionali fiorentini (con le gambe).

Venerdì 28 luglio sul piccolo praticabile salirà una compagna proveniente da Vercelli che porterà in scena uno spettacolo legato alla Commedia dell’Arte, dal titolo La fame di Arlecchino, per burattini e attore.

La rassegna si chiuderà venerdì 4 agosto con uno dei burattinai più bravi del panorama nazionale: Mattia Zecchi, con la sua compagnia di burattini tradizionali emiliani, presenterà un esilarante Fagiolino pescatore.

Eventi Proloco Litorale

Venerdì 14 luglio, ore 21.30 – Tirrenia, Bagno Laura: selezione Miss litorale, 41esima edizione, galà di apertura, presenta Stefano Bini.

Giovedì 27 luglio, ore 17 – Tirrenia Golf Club: passeggiata nel bosco per adulti con guida naturalistica. Alle ore 20 cena. In collaborazione con 50&più Pisa.

Giovedì 3 agosto, ore 21.30 – Tirrenia, Bagno Venere: selezione Miss litorale

Venerdì 4 agosto, ore 21.30 – Tirrenia, Bagno Roma: selezione Miss litorale

Mercoledì 9 agosto, ore 21.30 – Tirrenia, Terrazza Bagno Imperiale: selezione Miss litorale

Giovedì 10 agosto, ore 21.30 – Tirrenia, Bagno Maddalena: selezione Miss litorale

Venerdì 11 agosto, ore 20.15 – Tirrenia Golf Club, Una notte al golf. In collaborazione con 50&più Pisa.

Domenica 13 agosto, ore 21.45 – Marina di Pisa, via Inghirami. Finale Miss litorale. Conduzione e regia Stefano Bini.

Domenica 20 agosto, ore 18 - Tirrenia G. Hotel Golf, Giovacchino Forzano e il cinema, a cura di Roberto Sonnini.

Venerdì 25 agosto ore 20.15 – Tirrenia Golf Club, Una notte al golf. In collaborazione con 50&più Pisa.

Sabato 26 agosto, ore 9.30 - Tirrenia Golf Club, Passeggiata nel bosco con i bambini e guida naturalistica. Ore 11 merenda offerta dal Golf Club Tirrenia e la maglietta ricordo del Golf Club. In collaborazione con 50&più Pisa.

Domenica 27 agosto, ore 17.20 – Marina di Pisa, Piazza Baleari, Concorso fotografico “Marina, il mare e la sua gente”. In collaborazione con Farmacia benini e Photo Experience Pisa.

Mercoledì 30 agosto, ore 18 – Tirrenia Golf Club, Galileo Galilei, un incontro sui luoghi galileiani. A cura di Roberto Sonnini. Ore 20.15 cena.

Venerdì 8 settembre, ore 18 – Tirrenia Golf Club. Gabriele D’Annunzio per il 160° dalla nascita. A cura di Roberto Sonnini. Ore 20.15 cena. In collaborazione con Dannunziana e 50&più Pisa.

Venerdì 6 e sabato 7 ottobre – Tirrenia Cosmopolitan Golf, XIII Premio di pittura. In collaborazione con Dannunziana.

Sabato 14 ottobre, ore 16.30 - Tirrenia G. Hotel Golf, XXI edizione premio letterario Il Delfino, cerimonia di premiazione.

Per info: @prolocolitoralepisano.com; 3245673170.

