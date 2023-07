Minitorneo di beach volley con consiglieri comunali e giunta per beneficenza

Giovedì 13 luglio alle 21 si terrà il primo torneo di beach volley con la partecipazione dei consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, della giunta e, almeno per una sera, la discussione politica è rimandata.Lo scopo del torneo, con squadre miste, sarà benefico. Consiglieri comunali e giunta hanno deciso infatti di devolvere una quota alla Caritas Diocesana di Pistoia, che si aggiungerà a quella di iscrizione al campo e al torneo, che sarà anch'essa devoluta dai gestori dei campi Long Beach di Pontelungo, ai quali va un ringraziamento per la disponibilità dimostrata, insieme al Servizio Assistenza FM srl per aver contribuito alla riuscita dell'iniziativa regalando le maglie per il torneo. Chiunque potrà assistere all'evento. Durante la serata sarà presente una postazione per fare donazioni spontanee.

Fonte: Comune di pistoia