Lutto a Empoli, muore il dottor Paolo Bruscino

La comunità di Empoli è in lutto per la morte del dottor Paolo Bruscino, colpito da un brutto male all'età di 76 anni e deceduto nella sua abitazione al mare a Pietrasanta. Lascia la moglie Giovanna e i figli Alessandro, Andrea, Ginevra e Laura.

Svolgeva da anni l'attività di dermatologo a Empoli e a Castelfiorentino, ed era molto conosciuto sul territorio anche per le tante attività a cui partecipava, in particolare in ambito sociale.

Appassionato di storia e tradizioni di Empoli, nel febbraio 2022 fu tra i primi cittadini empolesi ad acquistare una zolla del nuovo Teatro il Ferruccio, contribuendo con una donazione a mettere un seme concreto nel percorso di realizzazione del Teatro comunale.

I funerali si terranno giovedì alle 10 nella chiesa di San Giovanni Evangelista, a Empoli. Dopo la cremazione verrà tumulato nel cimitero della Misericordia di Empoli.