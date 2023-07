Nuova sede per la Sezione territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze, che oggi ha inaugurato i locali del presidio territoriale dell’associazione industriale fiorentina in via Piovola 138 , nella Palazzina Rossa.

I nuovi spazi della Sezione territoriale rimangono sempre nel cuore dell’area industriale di Villanova, a testimoniare il profondo legame e la volontà di Confindustria Firenze di supportare sempre al meglio le proprie imprese e favorire la loro crescita e il loro sviluppo. La collocazione dei nuovi uffici potrà, simbolicamente, rafforzare anche il rapporto della Sezione Territoriale con ASEV e con l’ITS Prodigi: la nuova sede della Sezione Territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze si trova, infatti, nello stesso edifico.

Ad inaugurare i locali, questo pomeriggio, è stato il presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi, che al termine del Consiglio direttivo della Sezione, insieme alla presidente della Sezione Territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze Paola Castellacci ha celebrato il rituale taglio del nastro. La Sezione Territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze conta oltre 200 aziende associate per quasi 6000 dipendenti.

La giornata empolese del presidente di Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi è iniziata all’Ospedale San Giuseppe di Empoli, dove ha partecipato alla donazione di un ventilatore polmonare alla Medicina interna 1, acquistato grazie ad una raccolta fondi, cui ha contribuito anche la stessa Confindustria Firenze e alcune imprese del territorio.

Fonte: Confindustria Firenze - Ufficio Stampa